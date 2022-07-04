الكويت.. مواطنون يتهمون موظفي مركز صحي بضرب والدهم المسن

اتهم مواطنون كويتيون عددا من موظفي أحد المراكز الصحية في محافظة الجهراء بالاعتداء على والدهم المسن، وضربه ضربا مبرحا عند توجهه إلى المركز برفقة ابنته.

وكشف حساب ”المجلس“ الإخباري الكويتي تفاصيل الحادثة، مبينا أن ”الرجل المسن وهو كويتي توجه إلى مستوصف الجهراء التخصصي برفقة ابنته، وتعرض للضرب المبرح من قبل عدد من الموظفين في المستوصف“.

وأوضح الحساب الإخباري أنه ”تم إسعاف الرجل عقب الاعتداء عليه إلى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج“، دون الكشف عن أسباب الواقعة.

عدد من موظفي مستوصف الجهراء التخصصي يعتدون على مواطن كويتي مسن جاء برفقة إبنته ، حيث تعرض للضرب المبرح وتم اسعافه الى مستشفى الجهراء.

• ابناء المواطن المتضرر سجلوا قضية في المحفر وطلبوا تفريغ الكاميرات. pic.twitter.com/oiAZYIRR8X — المجلس (@Almajlliss) July 4, 2022

وأكد أن أبناء هذا الرجل ”قدموا بلاغا وسجلوا قضية اعتداء في أحد المراكز الأمنية، وطالبوا بالتحقيق في الحادثة وتفريغ كاميرات المستوصف“.

واكتفى الحساب الإخباري بنشر صورة تظهر جانبا من وجه المواطن المعتدى عليه، وقد بدت عليه آثار كدمات على جبينه وتحت عينه، إضافة إلى تقرير طبي يشير إلى تعرضه للضرب والتسبب له بورم حول عينيه وكدمات بجبينه وخدوش في مناطق متفرقة في وجهه.

ولم يتم الكشف عن ملابسات الحادثة، وسبب تواجد الرجل في المستوصف برفقة ابنته إن كان مريضاً أو مرافقاً لابنته المريضة.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً من قبل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود أفعالهم بين من تعاطف مع الرجل واستنكر الاعتداء عليه، وبين من شكك فيها وطالب بإيضاح كافة تفاصيلها لمعرفة سبب الاعتداء.

وقالت إحدى الناشطات إنه ”مهما كان السبب ما توصل للضرب.. إذا كان في شي القانون ياخذ مجراه بس ما اطق“.

وعلقت أخرى: ”عديمين تربية قسم بالله مالقوا من يربيهم“.

عديمين تربية قسم بالله مالقوا من يربيهم — sara almazroue (@sarona_521) July 4, 2022

وشكك ناشط يدعى أحمد السعد بالتفاصيل، قائلا: ”معقولة الموظف يعتدي على مراجع مني وطريق“.

معقوله الموظف يعتدي علي مراجع مني وطريق — احمد السعد (@a7mad89q81) July 4, 2022

وأشار الناشط راكان العجمي إلى ”ضرورة الاستماع إلى الطرفين للحكم على القضية“.

لا تحكم الا اذا سمعت من الطرفيين .. — راكان العجمي (@3thb_90) July 4, 2022

وسبق أن شهدت المراكز الطبية والمستشفيات حوادث اعتداء، إلا أنها كانت من مراجعين على أطباء، الأمر الذي يستنكره الأطباء والعاملون في القطاع الطبي على الدوام، ويطالبون بضرورة تقدير واحترام الجهود التي يبذلها الأطباء.

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين و800 ألف نسمة، ثلثهم وافدون، وتثير حوادث الاعتداء التي تتداولها وسائل الإعلام بين فترة وأخرى استياءً واسعاً من قبل الكويتيين الذين يؤكدون بشكل دائم رفضهم أشكال العنف كافة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، تداول النشطاء مقطع فيديو وثق حادثة اعتداء على مسن كويتي في إحدى الجمعيات التعاونية في محافظة الأحمدي من قبل أحد الأشخاص، ما أثار موجة غضب عارمة من قبل النشطاء الذين أبدوا غضبهم من وحشية الاعتداء والاستقواء من المعتدي على الرجل المسن.

وتفاعلت السلطات الرسمية مع الحادثة، حيث أعلنت وزارة الداخلية عقب ساعات من تداول الفيديو ضبط المعتدي وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.