السعودية.. غرامة مالية بحق 288 شخصا خالفوا أنظمة الحج

فرضت السلطات السعودية غرامة مالية بنحو 2666 دولارا بحق 288 شخصا خالفوا أنظمة الحج، فيما تستقبل المملكة مليون مسلم من أنحاء العالم لتأدية المناسك هذا الأسبوع بعد عامين على تقليص الأعداد بشكل كبير على خلفية وباء كورونا.

وقال قائد قوات أمن الحج الفريق محمد البسامي في مؤتمر صحفي الإثنين: ”تم ضبط 288 مواطنا ومقيما مخالفين لأنظمة الحج، وتم تطبيق العقوبة المقررة عليهم بعشرة آلاف ريال“ سعودي، أي نحو 2666 دولارا.

وكانت السلطات حذرت في وقت سابق من محاولة تأدية فريضة الحج في مكة المكرمة من دون تصريح، حيث إن السعودية تسمح هذا العام لمليون شخص من داخل المملكة وخارجها تم اختيارهم عبر نظام القرعة للمشاركة في المناسك السنوية.

وفي العام 2019، شارك نحو 2,5 مليون حاج من جميع أنحاء العالم في المناسك، لكن تفشي فيروس كورونا أجبر السلطات السعودية بعد ذلك على تقليص أعداد الحج بشكل كبير، فشارك 60 ألف مواطن ومقيم مطعمين من داخل المملكة في العام 2021، في مقابل بضعة آلاف في العام 2020.

وذكر البسامي أن السلطات أعادت خلال الأيام الماضية 99792 شخصا حاولوا الدخول إلى مكة من دون تصريح حج، و69663 سيارة لم تحصل على ترخيص لدخول المدينة خلال موسم الحج.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت المملكة إن الكمامات لن تكون ضرورية بعد الآن في غالبية الأماكن، لكنها ستظل إلزامية في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ويقتصر الحج لهذا العام على المسلمين الذين تم تطعيمهم وهم تحت سن الـ65 عاما.

ويتعين على الآتين من الخارج تقديم نتيجة فحص كورونا سلبية من اختبار تم إجراؤه في غضون 72 ساعة من موعد السفر.