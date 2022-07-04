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إسبانيا تضبط 6 "غواصات مسيّرة" لتهريب المخدرات من المغرب
تاريخ النشر: 04 يوليو 2022 15:18 GMT
تاريخ التحديث: 04 يوليو 2022 15:45 GMT

إسبانيا تضبط 6 "غواصات مسيّرة" لتهريب المخدرات من المغرب

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الإثنين، أنها ضبطت 6 غواصات مسيّرة تحت الماء قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، وفككت عصابة يشتبه بأنها

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المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الإثنين، أنها ضبطت 6 غواصات مسيّرة تحت الماء قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، وفككت عصابة يشتبه بأنها تصنعها.

وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها ضبطوا 6 مما يطلق عليها ”غواصات مسيّرة“ وقبضوا على 8 أشخاص في عمليات دهم نفذت في برشلونة وإقليمي ملقة وقادس جنوب إسبانيا.

وأوضح البيان أن هذه تعد المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة مماثلة.

وتعتقد الشرطة أن العصابة صنعت هذه الغواصات المسيّرة لتكون ”قادرة على تحمل حمولات كبيرة“ لاستخدامها من منظمات إجرامية أخرى.

وقال البيان: ”هذه الأجهزة يمكن أن تسمح لمهربي المخدرات نقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق“.

وكل منها مزودة ما يصل إلى 12 محركًا فيما يصل مداها إلى 30 كيلومترًا.

وهذا يكفي بسهولة لإدارة عمليات عبور تحت الماء لمضيق جبل طارق الذي يفصل إسبانيا عن المغرب والذي يمتد على 15 كيلومترًا فقط.

وتابع البيان أنه كان من المقرر تسليم 3 مسيرات لعصابة مخدرات فرنسية ”لنقل كميات كبيرة من الكوكايين“.

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