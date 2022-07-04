مصري يقتل زميله في العمل بسبب مزحة

شهدت قرية شبرا بلولة في محافظة الغربية في مصر مقتل شاب على يد زميله في العمل داخل مصنع، بعد أن طعنه بسلاح أبيض طعنة نافذة أودت بحياته، بسبب مزاح تطور إلى مشادة كلامية بينهما.

ووفقًا للتحريات الأولية، فإن المجني عليه تلفظ بسباب وألفاظ مشينة على زوجة القاتل، عقب وصلة مزاح بينهما، انتهت بمقتله.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور ( في محافظة الغربية)، يفيد بورود بلاغ باستقبال المستشفى لشاب في العقد الثالث من العمر جثة هامدة؛ نتيجة إصابة بطعنة نافذة في البطن.

وانتقل ضباط مباحث مركز قطور إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شخص يدعى ”حمادة. ز“ بطعنة نافذة في البطن على يد زميل له يدعى ”حسام. ع“، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما.

وأسفرت التحريات، عن أن المتهم مقيم في حي البساتين بالقاهرة، ويعمل مع المجني عليه في مصنع بقرية شبرا بلولة، وأن مشادة كلامية نشبت بين القاتل والمجني عليه أثناء العمل داخل المصنع، بسبب تلفظ الأخير بألفاظ وشتائم على زوجة الأول، فتوجه القاتل وأحضر سلاحًا أبيض وأخرجه من طيات ملابسه، وسدد للمجني عليه طعنة نافذة بالبطن أودت بحياته في الحال.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة للسبب ذاته، وهو قيام المجني عليه بالتلفظ بألفاظ سيئة على زوجته مما أثار حفيظته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.