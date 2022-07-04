محامية أسرة شيماء جمال: زوجها خطط لقتلها منذ شهرين

كشفت مها أبو بكر، محامية أسرة المذيعة شيماء جمال، التي لقيت مصرعها على يد زوجها المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، عن أن إشهار الزواج لم يكن السبب المباشر للخلاف بين المجني عليها وزوجها كما تم الترويج له منذ وقوع الحادث.

وقالت أبو بكر لـ“إرم نيوز“، إن ”الفساد هو كلمة السر في القضية، وشيماء اكتشفت الكثير من تجاوزات وفساد زوجها، وقررت ألا تتستر عليه، والمتهم خطط لقتلها منذ شهرين“، مضيفة أن ”إعلان الزواج لن يفيد في شيء، وإذا كان السبب كذلك، فمن الأولى الطلاق دون ضجيج، لكن تجاوزات وفساد المجني عليه الخاص بممارساته التجارية ستكون هي السبب الأرجح، وشيماء لم يكن لها أملاك كما يشيع البعض، أو مشاركتها للمتهم في أعمال تجارية، ولا تمتلك سوى سيارة نيسان بالتقسيط“.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية طلب المجني عليها لزوجها بالحصول على أموال أو ممتلكات لتأمين حياتها، أفادت المحامية، بأن ”هذا يعلمه الله، والتحقيقات ستكشف الكثير من التفاصيل، لكن الأرجح هو أن الفساد كلمة السر في القضية“.

ورفضت أسرة شيماء جمال، إقامة عزاء لها لحين الانتهاء من القضية، والحكم على زوجها المستشار أيمن حجاج، وصديقه المعاون له، وشُيّع جثمانها بعد أن تسلمت أسرتها جثتها من ثلاجة مشرحة الطب الشرعي، حيث بقي الجثمان لأيام حتى الانتهاء من تحليل البصمة الوراثية للتأكد من هويتها، نظرًا لبعض التشوهات في وجهها وجسدها، ودفنِها في حفرة لأيام قبل اكتشاف الجريمة.

وسمحت النيابة العامة في مصر، الأحد، بدفن جثمان شيماء جمال، بعد الحصول على التحاليل الوراثية المأخوذة من أسرتها، والتأكد من هوية الجثمان.