في مصر.. "قفص دجاج" يتسبب بجريمة قتل

أقدم صاحب ورشة على قتل جاره الذي يملك محلا لبيع الدواجن،بمنطقة المعصرة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، بعد ضربه بآلة حادة بسبب خلاف على وضع قفص دجاج بجوار الورشة المملوكة للجاني.

وأفاد شهود عيان بحسب تقارير محلية، أن شجارا نشب بين صاحب ورشة و ”فرارجي“ بسبب وضع قفص دجاج بجانب ورشة الأول، ما تسبب بإقدام صاحب الورشة على ضرب ”الفرارجي“ بأداة حادة في مقتل تسبب بوفاته على الفور.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الجريمة، وكشف الفحص المبدئي وجود جثة لصاحب محل دواجن ”فرارجي“ مصاب بآلة حادة أدت إلى وفاته.

وقامت المباحث بتفريغ الكاميرات الموجودة في المكان وبعد سماع الشهود تبين نشوب مشاجرة بين صاحب ورشة والضحية بسبب خلافات الجيرة وقيام الضحية بوضع قفص دواجن بجوار ورشة الجاني وهو ما رفضه وتطور الأمر لمشاجرة بينهما، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

وعرض المتهم على النيابة العامة، الأحد، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير لجثمان المتوفى الذي تم نقله إلى مشرحة زينهم بأمر من النيابة.

وشهد الأحد عدة جرائم في مصر، كان من بينها إقدام عامل توصيل طلبات على قتل زميله بطعنه بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما، في حي مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة.

كما شهد اليوم ذاته ثني طبيب عن محاولة الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الـ12 بعد أن أقدم على طعن زوجته بوساطة مشرط جراحي.

ونجحت قوة أمنية رفقة عناصر من الحماية المدنية بالوصول إلى مكان الواقعة قبل إقدام الطبيب على الانتحار، حيث قبضت على الأخير وقدمت الإسعافات للمجني عليها قبل نقلها للمستشفى لاستكمال العلاج.