مصر.. عامل توصيل يلقى مصرعه على يد زميله لخلاف مالي

لقي عامل توصيل طلبات إلى المنازل ”دليفري“ مصرعه على يد صديقه بعدما قام بطعنه بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما، في حي مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبدأت أحداث القضية عندما تلقى مأمور قسم أول مدينة نصر بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثمان شاب ملقى في الشارع وبه طعنة سكين.

وانتقلت قوة أمنية من القسم بقيادة إسلام مقبل رئيس مباحث القسم إلى مكان الحادثة، وبالمعاينة الأولية تبين أنه شاب في العقد الثالث من عمره ويعمل عامل ”دليفري“.

وكشفت التحريات أن المجني عليه لقي مصرعه على يد زميله الذي يعمل معه في نفس المكان، إثر خلافات مالية بينهما، حيث تشاجرا بسبب خلاف على بعض الأموال ليقوم أحدهما بطعن الآخر.

وكثف رجال المباحث جهودهم وقاموا بتحديد مكان القاتل، ليتم القبض عليه وتحرير حضر بالواقعة، استعدادًا لعرضه على النيابة.

على صعيد آخر، أصدرت محكمة مصرية، يوم الأحد، حكمًا بإعدام سيدة وعشيقها، إثر إدانتهما بقتل طفل الأولى البالغ من العمر 3 سنوات، والاعتداء عليه جنسيًا من قبل المتهم الثاني.

وجاء الحكم الذي أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة في محافظة الغربية، بعد تأييد قرار مفتي الجمهورية لقرارها.

وكانت النيابة العامة، كشفت خلال مرافعتها أن “المتهمة التي تدعى (ندى) والدة الطفل (مازن) قتلته بالاشتراك مع عشيقها“.

وأشارت النيابة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، إلى أن الأم ”كانت ترغب في التخلص من الطفل حيث قالت: (ارموه مش عاوزاه ده ابن حرام)“.

وأوضحت أنها ”قررت التخلص من الطفل مع عشقيها من أجل الاستمتاع بحياتهما الشهوانية، وأنهما قاما بالتعدي عليه بالضرب المبرح وحرق السجائر بجسده، وإجباره على شرب السجائر”.

وأفادت أن ”المتهمين كان لديهما سبق الإصرار والتعمد للتخلص من الطفل، وأن الأم تورطت بتقييد رِجل طفلها بيديها من أجل عدم المقاومة أثناء قيام المتهم الأول بهتك عرضه”.

وأشارت النيابة في مرافعتها في الجلسة التي نطقت فيها المحكمة بتحويل أوراق المتهميْن للمفتي قبل 3 أسابيع، قبل تأييد الحكم عليهما، الأحد، إلى أنه تبين لها أن “الطفل مصاب بـ 3 إصابات في فتحة الشرج، وهو ما كشف عنه تقرير الطب الشرعي أثناء تشريح الجثة”.

وتابع ممثل النيابة الذي طالب حينها من المحكمة بإعدام المتهمة وعشيقها، ووجّه لهما رسالة بالقول: “ستنالا العقاب في الدنيا والآخرة”، موجهًا سؤاله لأم الطفل المتهمة: ”كيف ستواجهين ابنك يوم القيامة؟“.

وتعود أحداث الواقعة حينما ”تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بتورط سيدة تدعى (ندى) وعشيقها (محمد) بقتل الطفل الضحية، والتمثيل بجسده بحرق جسده بالسجائر بنطاق قرية بلقينا، وفرارهما هاربين“، قبل أن تتمكن السلطات من ضبطهما.