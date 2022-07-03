جثمان المذيعة شيماء جمال لن يغسل بالماء وهذا هو البديل

كشفت مصادر خاصة أن جثمان المذيعة شيماء جمال التي لقيت مصرعها على يد زوجها المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة لن يغسل بالماء كما هو متبع مع حالات الوفاة.

وأوضحت المصادر لـ“إرم نيوز“ أن جثة شيماء جمال بها الكثير من التشوهات، التي يصعب التعامل معها بالماء، حيث من المقرر غسلها ببودرة الأطفال.

وقال المصدر: ”التشوهات كثيرة وسيتم الغسل ببودرة الأطفال بطريقة التيمم، كما أن الجسم منتفخ أيضا لوجوده منذ أيام داخل ثلاجة الطب الشرعي“.

وسمحت النيابة العامة في مصر، عصر الأحد بدفن جثمان المذيعة شيماء جمال، بعد الحصول على التحاليل الوراثية المأخوذة من أسرتها، والتأكد من هوية الجثمان.

وكانت النيابة العامة في مصر قد أعلنت منذ أيام عبر بيان رسمي تفاصيل بشأن مقتل المذيعة شيماء جمال، بعد ساعات من القبض على زوجها المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة المتهم بارتكاب الجريمة.

وأعلنت النيابة أن صديق المستشار المتهم والذي قررت النيابة حبسه على ذمة القضية، كان شريكا في الجريمة وعلم بها قبل وقوعها، إلى جانب مشاركته في دفن جثمانها مقابل مبلغ مالي يحصل عليه من زوج المجني عليها.