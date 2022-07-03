إحالة الفنان المصري مصطفى هريدي للجنايات

قررت جهات التحقيق في مصر، اليوم الأحد، إحالة الفنان المصري مصطفى هريدي للمحاكمة الجنائية، بتهمة صدم سيارة بداخلها 4 شبان في منطقة الشيخ زايد غرب العاصمة القاهرة.

وبحسب جهات التحقيق، من المقرر أن تكون أولى جلسات الفنان مصطفى هريدي، أمام محكمة الجنايات يوم 18 يوليو/ تموز الجاري.

واستمعت النيابة العامة في مصر، لأقوال المصابين فى الحادث المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي ماركة ”كيا سيراتو“، فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.

وتابع المصابين والذي أدلى بعضهم بأقواله فى النيابة العامة، فيما تم الاستماع لأقوال الباقين داخل المستشفى نظرًا لحالتهم الصحية، ”أنهم كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير“.

يشار إلى أنه في 22 مايو/ أيار الماضي، قررت نيابة الجيزة بمصر، إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري (نحو 550 دولارا)؛ بعد اتهامه بإصابة 4 أشخاص صدمهم بسيارته بسبب سيره بسرعة جنونية، وذلك بعدما أوقفته السلطات المصرية.

وقبل قرار إخلاء السبيل، باشرت النيابة العامة المصرية، التحقيق مع الفنان هريدي لسماع أقواله وشهود الإثبات، حول الواقعة، وطلبت من الأجهزة الأمنية إجراء تحرياتها حول الحادث؛ للوقوف على ملابساته.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الفنان مصطفى هريدي، فوجئ أثناء سيره بسيارته بسرعة، بمطب صناعي، وقبل أن يتمكن من تهدئة سرعته اصطدم بسيارة أمامه؛ ما أسفر عن تهشم السيارة من الخلف، وإصابة مستقليها الأربعة، وهم: ”عبدالله. م“، بكسر في الجمجمة، و“عبدالله. س“ بكسر في الفقرتين الثالثة والرابعة، و“بلال .م“ بكسر في الحوض، و“باسم. أ“، بكسر في الذراع وخدوش.

كما تعرض هريدي نتيجة الحادث لإصابة في الوجه، وتم إسعافه، وانتقل ليمثل للتحقيق أمام النيابة العامة.

بدورها، أمرت النيابة حينها بعرض السيارتين في الحادث على مهندس فني لفحصهما وكتابة تقرير واف عنهما، وإجراء تحليل مخدرات للفنان مصطفى هريدي.

وخلال أقواله أمام النيابة، أكد مصطفى هريدي في التحقيقات، أنه لم يقصد أن تصطدم سيارته بسيارة المجني عليهم، قائلًا، إنه ”كان في منطقة زايد 2000، وأثناء سيره بسيارته فوجئ بسيارة فاصطدم بها من الخلف دون قصد“.