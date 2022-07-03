الأردن يعلن نتائج التحقيق في "حادثة الكلورين" بالعقبة

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، النتائج التي توصّل إليها فريق التحقيق الذي يرأسه وزير الداخلية مازن الفراية، بانفجار صهريج يحوي غاز الكلورين السام في العقبة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الفراية ووزير الإعلام فيصل الشبول في دار رئاسة الوزراء، في العاصمة الأردنية عمان.

وقال الفراية، إن ”السَّبب المباشر لحادثة العقبة هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة؛ ما أدى إلى حدوث استطالة، ومن ثم انقطاعه“.

وأدى الانفجار في ميناء العقبة الذي وقع، الإثنين الماضي، إلى وفاة 13 شخصا وإصابة 260 آخرين.

وأشار الفراية إلى أن ملف حادثة العقبة أحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد.

وحول النتائج التي توصل إليها التحقيق، كشف الفراية أن التحقيق أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة.

وقال الفراية، إن ”التحقيق أثبت وجود مسؤولية على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليات في الشَّركة، ورئيس قسم التفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة، وغيرهم“.

وأضاف أن ”التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظَّفين غير مختصين واستهتار وإهمال وعدم احتراز“.

وكشف الفراية، أن لجنة التحقيق استمعت إلى جميع المسؤولين في شركة العقبة للموانئ، وجميع الأشخاص المعنيين بتداول الحاويات والجهات المعنية بالسلامة العامة والتداول والمعدات.

إنهاء خدمات

وفي السياق ذاته، وافق رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، على إنهاء خدمات مجموعة من الأشخاص المعنيين مباشرة بالحادثة بناء على مخرجات فريق التحقيق.

وتضمن قرار الإعفاء كلا من مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وعدد من المسؤولين في الشركة ومدير عام الهيئة البحرية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.

ووجه الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء، بإحالة مخرجات عمل فريق التحقيق بالكامل ونتائجه إلى الادعاء العام، اليوم.

وقال: ”واضح مما جرى أن هناك تداخلا غير مقبول بإجراءات السلامة العامة في الميناء، وفي التعامل مع هذه المواد الخطرة وسلسلة السيطرة“.

وأكد الخصاونة أن التعليمات في ميناء العقبة كانت عاجزة ومقصرة.

وأشار إلى أن فريق التحقيق أصدر مجموعة من التوصيات المتعلقة بالتحسينات المطلوبة بعمل الميناء ومنظومة السلامة العامة.