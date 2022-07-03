والدة شيماء جمال: كان عندي أمل تطلع مش هي

أعلنت أسرة المذيعة شيماء جمال المقتولة على يد زوجها، تسلمها تصريح الدفن من النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، بعد تأخر عدة أيام؛ بسبب فحص الجثة.

وقالت والدة الضحية، إن ”من المقرر دفن الجثمان وتشييعه من مسجد السيدة نفيسة، صباح غد الإثنين، بعد استلامه من مشرحة زينهم بالقاهرة“، مضيفة: ”كان عندي أمل إن بنتي تكون عايشة، والجثة تطلع لشخص تاني“.

يأتي ذلك بعدما أكدت فحوصات مصلحة الطب الشرعي أن تحليل البصمة الوراثية أثبت أن الجثة التي عثر عليها في إحدى مزارع البدرشين جنوب الجيزة هي للمذيعة شيماء جمال بالفعل.

وكانت النيابة العامة قد صرحت، اليوم، بدفن جثمان المذيعة شيماء جمال التي لقيت مصرعها منذ أيام على يد زوجها المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، وصديقه، المتهمين الرئيسيين في القضية.

وقالت مها أبو بكر، محامية أسرة شيماء جمال في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إنها حصلت على تصريح الدفن لجثة المجني عليها، عصر اليوم الأحد، على أن يتم تشييع الجثمان غدا الإثنين.

وأضافت أنه من الصعب تشييع جثمان شيماء جمال، اليوم؛ لضيق الوقت، ومن المقرر استلام الجثمان صباح غد؛ لتشييعه إلى مثواه الأخير.

وذكرت المحامية المصرية، أن قرار النيابة بالتصريح بالدفن جاء بعد مقارنة التحاليل الوراثية المأخوذة من أسرتها بجثمان شيماء جمال والتأكد من هوية الجثمان.

وكانت النيابة العامة في مصر، أعلنت منذ أيام، عبر بيان رسمي تفاصيل بشأن مقتل المذيعة شيماء جمال، بعد ساعات من القبض على زوجها المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة المتهم بارتكاب الجريمة.

وأعلنت النيابة أن صديق المستشار المتهم، والذي قررت النيابة حبسه على ذمة القضية، كان شريكا في الجريمة وعلم بها قبل وقوعها، إلى جانب مشاركته في دفن جثمانها مقابل مبلغ مالي حصل عليه من زوج المجني عليها.