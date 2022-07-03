هدد بإحراق قاض.. الحكم على سبعيني بخدمة مسجد بدلا من الحبس بالأردن

قضت محكمة أردنية، اليوم الأحد، بإبدال عقوبة رجل سبعيني محكوم عليه بالحبس بتهمة تهديد قاض بالحرق ومقاومة رجال الأمن بأخرى غير سالبة للحرية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، أن محكمة بداية/جزاء إربد في شمال البلاد، قررت قبول استئناف أحد الأشخاص المحكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات.

وقررت المحكمة الحكم على المستأنف، بالعمل على خدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لمدة 100 يوم غير مدفوعة الأجر، على أن يجري تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

كما حكمت عليه بالوضع تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابع لمحافظة إربد لمدة سنة، والإفراج عنه فورا ما لم يكن محكوما أو موقوفا لداع آخر.

وكان المستأنف يحاكم وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية بجرمي الاعتداء على قاض أثناء عمله ومقاومة رجال الأمن.

وأجرى الأردن تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والتي أصبحت نافذة منذ 24 يونيو/ حزيران الماضي.

وبموجب التعديل الجديد أصبح بإمكان مرتكبي الجرائم لأول مرة ولم تتجاوز عقوبتهم الحبس عن سنة واحدة الاستفادة من التعديلات الجديدة التي أجازت للمحكوم عليهم تقديم طلبات للمحاكم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتعتمد استجابة المحاكم للطلب على سلطتها التقديرية في تقدير مدى خطورة الفعل من عدمه.

وأحالت التعديلات الجديدة تحديد وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، بما في ذلك وسائل المراقبة الإلكترونية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.