ضبط ممرضة تتعاطى الحشيش في مستشفى حكومي بالأردن.. والأمن يعلق

ذكرت وسائل إعلام أردنية، يوم الأحد، أن إدارة مستشفى حكومي قررت توقيف إحدى الممرضات عن العمل؛ على إثر ضبطها وهي تتعاطى مادة الحشيش أثناء ساعات عملها.

وبحسب ما نقل موقع ”سواليف“ المحلي، فقد قررت ”إدارة المستشفى توقيف الممرضة عن العمل، وإرسال تقرير يوضح ملابسات ضبطها وهي تتعاطى مادة الحشيش، إلى وزارة الصحة للتحقق من الموضوع“.

وأضاف الموقع أن الممرضة ”ستبقى موقوفة عن العمل لحين انتهاء الوزارة من التحقيق، واتخاذ العقوبة المناسبة بحقها“.

وحاول موقع ”إرم نيوز“ الحصول على تعقيب من وزارة الصحة، إلا أنه لم يتلق إجابات.

من جانبها، علقت مديرية الأمن العام في الأردن، على ما تداولته مواقع محلية حول الواقعة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، إن ”إدارة مكافحة المخدرات لم تتعامل أو تتلقى أي شكوى أو ضبط يتعلق بتعاطي أحد كوادر المستشفيات الحكومية لمادة الحشيش، وفقا لما نقل موقع ”عمون“ الأردني.

ووفق القانون الأردني، فإنه ”يعاقب كل من تعاطى أو أدخل أو جلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أيًا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها“، بعقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامة المالية“.