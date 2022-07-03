الكويت.. شاب يرمي إخوانه الأطفال في الشارع

ألقى مواطن كويتي يبلغ من العمر 19 عاما، 4 من إخوانه الأطفال على قارعة الطريق، في حادثة صادمة أثارت غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحد الإخوة الأربعة من ”ذوي الإعاقة“، وآخر عمره 7 أعوام، مفقود منذ 4 أيام، بحسب ما ذكرت صحيفة ”الراي“ الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني كويتي، قوله إن ”مواطنة أبلغت أحد مراكز الأمن في منطقة الأحمدي بعثورها على 3 أطفال تبلغ أعماهم من 3 إلى 6 أعوام في الشارع، وهم في حالة خوف وبكاء، دون مساعدة أحد“.

وأضافت السيدة أنها ”آوتهم في بيتها إلى حين قدوم رجال الأمن لتسليمهم للجهات المختصة“، لافتة إلى أن ”الأطفال يبكون على أخ لهم مفقود ولا يعرفون عنه شيئا“.

وقال المصدر إن ”المعلومات الأولية التي توافرت لرجال الأمن، تؤكد أن والد الأطفال متوفى منذ فترة وأمهم مواطنة تقضي فترة حكم بالسجن؛ مما حدا بأخيهم إلى رميهم على قارعة الطريق“.

وأشار إلى أن ”اثنين من الأطفال فحصوا في مستشفى العدان؛ للتأكد من سلامتهم الصحية“.

ووفقا للصحيفة، جرى تسليم الأطفال إلى إدارة الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية ”مؤقتا“ حتى معرفة الوضع القانوني للتعامل معهم؛ لعدم امتلاكهم أي إثبات.

أما الطفل من ”ذوي الإعاقة“ والبالغ من العمر 3 أعوام، فقد طلبت والدته الانضمام لها في السجن وجار تسليمه لها لرعايته، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وفيما يخص الطفل المفقود، أكد المصدر الأمني أنه ”جار استدعاء الشاب الذي طرد إخوانه الأطفال في الشارع لمعرفة دوافعه وإن كان يملك أي معلومة تدل على أخيه المفقود“.

وأثارت الحادثة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

وكتب أحد الناشطين: ”صرخة لأصحاب القرار للقضاء لوزارة الشؤون لبيت الزكاة للجمعيات المهتمة بجمع التبرعات.. اتقوا الله كيف شاب يرمي إخوانه بالشارع وفيهم معاق والدهم ميت وأمهم بالسجن لماذا لم تدرس الحالة أيا كانت ماذا لو كان هناك بنات في سن المراهقة كارثه والله كارثه غافلين عنها“.

وعلقت ناشطة أخرى بالقول: ”لازم القاضي قبل لا يسجن الأم يشوف هل الوضع يسمح بسجنها وليش ما سجنوها ببيتها مثلا حرام عليكم مهما كانت الأم سيئة وجودها بجانب أبنائها ضروري جدا طيب وين الخوال الأعمام هذا القاضي لازم يتعاقب“.