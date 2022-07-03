انتحار مواطن كويتي قفزا من الدور السابع

أقدم مواطن كويتي على الانتحار بعدما قفز من الدور السابع من بناية في منطقة خيطان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

وذكر موقع صحيفة الراي الكويتية، أن مواطنا بالعقد الثالث من العمر أقدم على الانتحار، بعد أن ألقى بنفسه من سطح عمارة في مدينة خيطان (جنوب العاصمة الكويت).

وأشار إلى أن رجال الأمن والأدلة الجنائية انتقلوا إلى موقع الحادث لمعرفة الملابسات.

وحول الحادثة، قال اللواء الكويتي المتقاعد حمد السريع إن المنتحر ”تواجد بمكان ليس له سكن به، وحتى الآن الأسباب غير معروفة“، مضيفا أن الشرطة تواجدت بالمكان وتم رفع الجثة من قبل الطب الشرعي وتكليف المباحث للتحري عن الواقعة.

وكانت حسابات على موقع تويتر تداولت في وقت سابق أنباء عن انتحار وافد في منطقة خيطان عبر إلقاء نفسه من سطح مبنى مرتفع، لكن التصريحات الرسمية طبقا لوسائل الإعلام الكويتية أفادت لاحقا بأن المنتحر مواطن.

وشهدت الكويت منذ قرابة عامين، وتحديداً مع بدء أزمة فيروس ”كورونا“، تزايداً ملحوظاً بأعداد المقبلين على الانتحار، والذين انتهت أغلب محاولاتهم بنجاح، مع فشل عدد قليل منها.

وكانت معظم هذه الحالات لوافدين آسيويين قرروا إنهاء حياتهم بوسائل مختلفة غلب عليها الشنق أو إلقاء النفس من مكان مرتفع، فضلاً عن تسجيل بعض حالات الانتحار لمواطنين وأفراد من فئة ”البدون“.