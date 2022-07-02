مصر.. خلاف بين زوجين ينتهي بحرق غرفة النوم

أقدم مصري، مساء السبت، على إشعال النيران في شقته السكنية الذي يقطن بها بصحبة أسرته في مدينة بني سويف بصعيد مصر بسبب خلافات مع زوجته دفعته للانتقام بحرق مسكن الزوجية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، أن قوات الدفاع المدني في مصر، سيطرت بالتعاون مع الأهالي على الحريق قبل أن يمتد إلى الشقق المجاورة، فيما أسفر الحادث عن إصابة الزوجة أثناء محاولتها إطفاء الحريق.

وبحسب تحريات أجهزة الأمن في محافظة بني سويف، تبين أن الحريق نشب في غرفة نوم داخل الشقة السكنية الخاصة بشخص يدعى ”أحمد . م“ 35 عامًا، يقطن بها بصحبة أسرته.

وكشفت التحريات الأولية أن هناك خلافات بين زوجين أقدم على إثرها الزوج بإشعال النيران في غرفة النوم، انتقاماً من زوجته التي أصيبت أصيبت في يدها اليسرى أثناء محاولة إطفائها للحريق، إثر اصطدامها بزجاج غرفة النوم المحروقة.

وبحسب وسائل الإعلام، حررت الشرطة محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة في مصر لمباشرة التحقيق والتي طلبت سرعة ضبط الزوج الذي هرب عقب حرقه لشقته.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، تصاعدا في وتيرة الجرائم، والتي كان أبرزها مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميل لها في الجامعة، حيث أقدم على طعنها حتى الموت في الشارع العام أمام مرأى الطلاب في جامعة المنصورة.

وأعقبت جريمة القتل المروعة تلك، المزيد من حوادث القتل والانتحار، كان آخرها، قضية مقتل المذيعة شيماء جمال، على يد زوجها القاضي أيمن حجاج، الذي قتلها وأخفى جثتها في فيلا بالاسكندرية، ومن ثم بلغ عن اختفائها.

وبعد التحريات استطاعت الأجهزة الأمنية العثور على الجثة وفك لغز الجريمة والقبض على المتهم.