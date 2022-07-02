مدونة كويتية تثير الجدل بوصفها مشاركة النساء للرجال بغرف الدردشة "خيانة لله‎‎"

أثارت مدونة كويتية جدلاً واسعاً بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وصفها مشاركة النساء للرجال في المساحات الإلكترونية التي تتيحها بعض التطبيقات، وتبادل الأحاديث والمزاح معهم خيانة لكلام الله في قرآنه الكريم.

وقالت المدونة وتدعى موضي العنزي في تغريدة عززتها بآية قرآنية ”دخول النساء بالمساحات سوالف وضحك مع الرجال خيانة لقول الله عزوجل قال تعالى : {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى }“.

وحظيت تغريدة المدونة موضي التي تعرِف عن نفسها بأنها ”أخصائية نطق“، بتفاعل واسع من متابعيها الذين يتجاوز عددهم 16 ألفا، حيث تباينت ردود أفعالهم بين من أيدها وبين من استهجن حديثها واستنكره.

واستنكر الناشط أبو عبدالرحمن مشاركة النساء بهذه المساحات، كما وصف الرجال الذين يسمحون لزوجاتهم بالمشاركة فيها بضعيفي الغيرة، قائلاً ”نزع الحياء منهن ويضاحكن الرجال أكثر ماتضحك مع زوجها وربما بعض الرجال ضعفت غيرته ويعلم بذلك نسأل الله السلامة والعافية“.

وقال آخر ”اي والله صحيح صار هالشي ملفت وواضح هالايام الامر عندهن عادي وبكل جراءة وضحك ووناسه ولا كأن اللي يهرج معاها الا اخوها حتى احياناً تتحفظ باستخدام بعض المصطلحات مع محارمها ولكن بالمساحة الامر عادي“.

وأبدى كثيرون تأييدهم لحديثها، وأشاروا إلى تجاوزات كثيرة تقع فيها النساء في هذه المساحات من ضحك وغناء وإلقاء شعر والتلفظ بمفردات جريئة، وفق قولهم.

إلا أن البعض رأى في وصف الناشطة موضي للأمر بالخيانة أمراً عظيماً، حيث قال أحد النشطاء ”اتقي الله يا موضي خيانه مرة وحده !! هذه الآيه خاصه بنساء النبي لقوله ”يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا “ اذكريها كما بلغت رجاءً“.

وقالت ناشطة تدعى سارة ”وإذا اهوا سولف وضحك بالمساحات مع الحريم، خيانة والا عادي ؟ + الآية فيها نهي ومافيها ذكر للخيانة“.

ورغم الجدل الدائر، فقد غلبت التعليقات المؤيدة لحديث المدونة موضي، على التعليقات المستنكرة، ويعتقد البعض أن ”من يؤيد مشاركة النساء في هذه المساحات ومخالطة الرجال يرفض في الغالب مشاركة زوجته أو شقيقته“.

وتعتبر المساحات من ضمن الميزات التي أدخلتها بعض التطبيقات إليها في السنوات القليلة الماضية، وهي عبارة عن غرف دردشة تقوم على التسجيل الصوتي ومنها مساحات تطبيق ”تويتر“ و ”كلوب هاوس“ الذي لاقى إقبالاً كبيراً في الكويت من قبل فئات مختلفة بينهم مسؤولون وإعلاميون شاركوا في غرف افتراضية لمناقشة قضايا مختلفة.