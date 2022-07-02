عرض القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل شيماء جمال على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق في مصر، بعرض القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، على مصلحة الطب الشرعي بصحبة سائقه المتهم الثاني في القضية، لأخذ عينة من الحمض النووي منهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقل موقع “القاهرة 24” المحلي، على لسان مصادر وصفها بـ ”المطلعة“ أن “عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي يأتي لإجراء المضاهاة بينهما وما بين الحمض النووي الذي أخذ من عينات جثة المجني عليها، وربما يكون علق بجثتها أية آثار من كلا المتهمين”.

وكشفت المصادر، أنه “سيتم عرض السلاحين الناريين المضبوطين بحوزة المتهمين على مصلحة الطب الشرعي، لفحصهما والبحث عن أي آثار قد تكون علقت بهما من الحمض النووي الخاص بالمجني عليها الإعلامية المغدورة شيماء جمال”.

يشار إلى أن النيابة العامة في مصر، أمرت مساء الجمعة بحبس القاضي أيمن حجاج زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات.

وجاء في بيان نشرته النيابة على صفحتها الرسمية في فيسبوك، الجمعة: ”النيابة العامة تأمر بحبس زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات“.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، يوم الخميس الماضي، من القبض على أيمن حجاج، بحسب بيان رسمي.

ووفقاً للبيان الرسمي الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها الرسمي على ”فيسبوك“، فقد تم تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال في محافظة السويس.

وكانت مصادر خاصة قالت في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“ إن مجلس الدولة في مصر قرر رفع الحصانة عن المستشار أيمن حجاج، كونه المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال.

وعثرت السلطات الأمنية على جثة شيماء جمال، مقدمة برنامج ”المشاغبة“ على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، مدفونة داخل فيلا في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة المصرية، وذلك بعد اختفائها لأيام.