محامي محمد عادل يطلق حملة لجمع دية نيرة أشرف

أثار محامي محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام في قتل الطالبة نيرة أشرف المعروفة بـ ”طالبة المنصورة“ حالة من الجدل بسبب إطلاقه حملة تبرعات من أجل دفع ”الدية“ لأسرة نيرة، لإنقاذ القاتل من الإعدام.

ونشر المحامي أحمد مهران منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قال فيه: ”الدية حق شرعي ورخصة قانونية.. مش عيب ولا حرام، لكن العيب والحرام أننا نشارك في مقتل محمد عادل حى ونقف نتفرج“.

وأضاف: ”حملة جمع تبرعات لجمع مبلغ مالي 5 مليون جنيه لدفع الدية وإنقاذ حياة محمد عادل، حياة محمد محتاجة تبرعاتكم.. محتاجة مساعدة كل راجل حر جدع، أبو نيرة عامل دعوة لحفل تأبين نيرة وعازم محافظ الدقهلية ومحافظ الغربية وصارف علشان فقط التغطية الإعلامية والشو الإعلامي، بعد ما ظهر في قناة أوربت وقبض بالدولار.. حياة محمد مش أرخص من حفلة عزاء نيرة“.

وتابع ”هنعمل حساب باسم محمد عادل نجمع التبرعات.. وأنا أول من يبدأ بنفسه.. أنا متبرع بـ 10 الآلاف جنيه، القانون يجيز في المادة ١٧ النزول بالعقوبة درجة أو درجتين نظرا للظروف التى كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظرا لظروفه الصحية أو لحداثة سن المتهم، وهي كلها شروط متوافرة في محمد عادل تستوجب تخفيف العقوبة، محمد ضحية زي ما نيرة ضحية والاثنين ضحية المجتمع والمجتمع هو اللي بيدفع الثمن“.

وكانت شقيقة نيرة قد نشرت، عبر حسابها على ”فيسبوك“، محادثة حول طلب مجهولين دفع دية تتراوح بين 5 ملايين جنيه و7 ملايين جنيه في مقابل التنازل عن القضية.

وقال والد نيرة في تصريحات لموقع ”الوطن“ المحلي: ”حرام عليكم والله، اتقال على لساني كلام ما قلتهوش، اتقوا الله، الضغط شديد، أنا هقبل دية في دم بنتي اللي اتدبحت قدام العالم كله؟ هان عليكم تقولوا الكلام ده؟! ربنا يظهر الحقيقة، ولازم يتعدم ومش هنستريح إلا لما يتعدم، لو جابوا لي كنوز الدنيا كلها مش هقبل غير إنه يتعدم“.

وأضاف باكيًا: ”لازم التنفيذ يبقى علني، وعشان كل واحد بيتكلم يخرس خالص، وأناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك“.