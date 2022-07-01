مصر.. تكاليف الزواج تتسبب بمقتل سيدة على يد ابنها

شهدت إحدى قرى محافظة القليوبية بمصر جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على طعن والدته بسكين عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسدها لرفضها مساعدته في تكاليف الزواج.

وبدأت أحداث القضية حينما تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية بورود بلاغ من عمليات النجدة بقيام شاب بقتل والدته باستخدام سلاح أبيض (سكين) بمنطقة برقطا دائرة المركز.

وكشفت التحريات التي أجرتها قوة أمنية من مركز شرطة كفر شكر، وفاة ”ف ع أ ب“- ربة منزل- 47 سنة، إثر إصابتها بعدة طعنات بمناطق متفرقة في الجسم.

وبعد سماع شهادة الشهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليها ”م ص س“، 22 سنة، بسبب عدم قيام المجني عليها مساعدته في مصروفات الزواج.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى المشرحة، وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير حول الوفاة.

وشهدت مصر خلال الآونة الأخيرة العديد من حالات القتل والانتحار التي أثارت ذعر المواطنين، من تحول هذه الجرائم إلى ظاهرة وانتشارها على نحو واسع.

وشهدت مصر مؤخرا حادثة قتل هزت الرأي العام، وهي إقدام طالب على ذبح زميلته في الشارع أمام المارة لرفضها الزواج منه.

وألقت قوات الأمن القبض على القاتل وأحالته إلى محكمة الجنايات.

ونشرت وسائل إعلام محلية في مصر ، نص التحقيقات مع محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، إذ كشف خلالها كيف خطط لجريمته، مهددا بالانتحار ليلحق بحبيبته، على حد قوله.

وقالت وسائل إعلام محلية إن محمد عادل انفجر بالبكاء في أثناء التحقيق معه، كما كشف أنه نادم على قتل حبيبته التي لن يستطيع العيش من دونها، وأنه سوف يلحق بها وينتحر.