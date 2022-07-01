تدهور الحالة الصحية لرجل الأعمال المصري محمد الأمين

تدهورت الحالة الصحية لرجل الأعمال المصري محمد الأمين، المحبوس بتهمة انتهاك عرض فتيات والاتجار بالبشر خلال الساعات الماضية، رغم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ويخضع محمد الأمين لإجراء فحوصات طبية شاملة، تمهيداً لإجراء عملية جراحية حيث يعاني من عدة أمراض بينها الضغط والسكر، إلى جانب إجراء عمليات جراحية سابقة بتركيب دعامات في القلب.

ويتواجد الأمين داخل أحد المستشفيات تحت حراسة أمنية مشددة، كونه يقضي عقوبة السجن 3 سنوات.

وفي 23 مايو الماضي، قضت محكمة مصرية، بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام ضد محمد الأمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“الاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات“، داخل دار أيتام يمتلكها بمحافظة بني سويف.

كما تضمن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه ”نحو 11 ألف دولار“ على الأمين وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وفي الخامس من فبراير/ شباط الماضي، أحال النائب العام المصري، محمد الأمين، محبوسا إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر.

وجاء قرار النائب العام، بعد أسابيع من القبض على محمد الأمين، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة للرأي العام المصري.

وواجه الأمين تهم ”احتجاز 7 فتيات أطفال وهتك عِرضهن بالقوة والتهديد، استنادا إلى 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والبحث النفسي والاجتماعي في وزارة التضامن“.

ووفق بيان صدر عن النائب العام في وقت سابق ”كانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ في دار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ، وحاجتهنَّ، وسلطته عليهنَّ، بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه“.

ويعد محمد الأمين أحد أشهر مالكي المؤسسات الإعلامية والصحفية خلال السنوات الماضية، حيث أسس مجموعة فضائيات ”سي بي سي“، إلى جانب صحيفة ”الوطن“، قبل أن يتم بيعهما مؤخرًا، إلى جانب شراكته في العديد من الفضائيات مثل فضائية ”النهار“، ومواقع إخبارية أخرى التي كان شريكًا فيها، وكذلك بعض المجموعات العقارية المعروفة.