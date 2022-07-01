أسرة نيرة أشرف تعلن مقاضاة الإعلامية منى أبو شنب

أعلنت أسرة نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بـ ”طالبة المنصورة“ عن مقاضاة الإعلامية المصرية منى أبو شنب؛ بسبب ادعائها بأنهم طلبوا مليون جنيه كـ“دية“ لابنتهم، بحسب مواقع محلية.

وكانت الإعلامية منى أبو شنب، قد صرحت بأن أسرة نيرة أشرف يريدون تعويضًا قيمته مليون جنيه من أسرة القاتل الذي يدعى محمد عادل؛ بسبب ظروفهم المالية الصعبة.

وقالت والدة نيرة أشرف في تصريحات لمواقع محلية موجهة حديثها لـ ”أبو شنب“: ”والله ما هنسيبك، إلهي تشوفيها في عيالك“.

وقالت ”أبو شنب“ خلال فيديو نشرته عبر اليوتيوب: ”أهلها طلعوا قالوا إنهم معدمين ومعندهمش فلوس بس كل همهم أنه يخدوا تعويض من أهل القاتل، أنا مش عارفة إنتوا إزاي متسحملين نفسكوا كدة؟“، مضيفة: ”إنتي بنتك دمها لسه منشفش لسه آثاره على الرصيف، تقومي تطالبي بتعويض مليون جنيه؟ هما دول هيرجعولك بنتك؟“.

وتابعت: ”كفاية كدب وكان فيه كلام كتير من اللي قالوا محمد عادل وكان صحيح، ودلوقتي بتستفزوا الناس وبتاجروا بيها وهي عايشة وهي ميتة، ده الناس الغريبة مقهورة على بنتكوا أكتر منكوا“، مهاجمة أسرة نيرة أشرف ومؤكدة تعاطفها مع أسرة القاتل“، على حد قولها.

ورفضت أسرة طالبة المنصورة نيرة أشرف التي ذبحت على يد زميلها بالجامعة محمد عادل، الحصول على دية لابنتها بمقدار 5 ملايين جنيه، مقابل التنازل عن القضية والعفو عن القاتل.

وقال والد نيرة في تصريحات لموقع ”الوطن“ المحلي: ”حرام عليكم والله، اتقال على لساني كلام ما قلتهوش، اتقوا الله، الضغط شديد، أنا هقبل دية في دم بنتي اللي اتدبحت قدام العالم كله؟ هان عليكم تقولوا الكلام ده؟! ربنا يظهر الحقيقة، ولازم يتعدم ومش هنستريح إلا لما يتعدم، لو جابوا لي كنوز الدنيا كلها مش هقبل غير إنه يتعدم“.

وأضاف باكيًا: ”لازم التنفيذ يبقى علني، وعشان كل واحد بيتكلم يخرس خالص، وأناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك“.

وقررت محكمة جنايات المنصورة، يوم الثلاثاء، إحالة أوراق محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 تموز/ يوليو المقبل للنطق بالحكم.