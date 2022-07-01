مصر.. العثور على جثة متحللة لشخص عربي داخل شقة بالقاهرة

أعلنت السلطات الأمنية في مصر، اليوم الجمعة، العثور على جثة لشخص يحمل إحدى الجنسيات العربية، في حالة تعفن داخل شقة سكنية في مدينة نصر بالعاصمة القاهرة، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقل موقع “الوطن“ المحلي، أن الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة، تكثف خلال الساعات الجارية من جهودها لكشف غموض تلك الجثة، والأسباب التي أدت للوفاة.

وبحسب نجدة القاهرة، تبين لها من خلال أوراق رسمية أثبتت هويته، أن الجثة المعثور عليها لشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وفي العقد السابع من العمر، فيما نقلتها إلى مشرحة زينهم بالقاهرة تحت تصرف النيابة العامة.

وبدورها قررت النيابة المصرية، انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت الشرطة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة بعقار المتوفى تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وحول تفاصيل ما جرى، كان مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول بالعاصمة المصرية القاهرة، قد تلقى بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة.

وكشفت مباحث القاهرة، أنه عقب فتح الشقة ورؤية الجثة في حالة تعفن، وُجد أن المتوفى كان يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

كما أشارت السلطات إلى أنه تم العثور على كل متعلقات المتوفى الشخصية وهاتفه المحمول وجواز سفره، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.