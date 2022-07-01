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منوعات

اليمن.. أمن المهرة يُطيح بقاتل العُماني أحمد سهيل حاردان
تاريخ النشر: 01 يوليو 2022 7:49 GMT
تاريخ التحديث: 01 يوليو 2022 8:45 GMT

اليمن.. أمن المهرة يُطيح بقاتل العُماني أحمد سهيل حاردان

أطاحت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة شرقي اليمن بقاتل مواطن عُماني في المحافظة قبل أيام. وكان مواطنون يمنيون قد عثروا على جثة أحمد بن سهيل سالم حاردان، الذي

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المصدر: فريق التحرير

أطاحت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة شرقي اليمن بقاتل مواطن عُماني في المحافظة قبل أيام.

وكان مواطنون يمنيون قد عثروا على جثة أحمد بن سهيل سالم حاردان، الذي تبين أنه من أحد رعايا سلطنة عُمان ويبلغ من العمر 55 عاما، ميتًا داخل مركبته.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر أمني قوله، الجمعة، إنه ”تم تتبع المتهم بعد ثبوت تورطه بالجريمة، والقبض عليه في مدينة الغيضة“ التابعة لمحافظة المهرة.

وأضاف المصدر أن ”المتهم أقر بارتكابه جريمته في التحقيقات، وجار إحالته إلى النيابة العامة“.

وعُثر على حاردان، صباح يوم الأربعاء الماضي، مقتولًا داخل سيارته قرب أحد الأسواق الشعبية التي تبيع نبات ”القات“ المخدر.

وتبين وفق التحقيقات أن ”الرجل العُماني أصيب بضربة على الرأس ثم خنقه بحبل داخل المركبة“، فيما كانت أنباء قد راجت بأن المجني عليه ”تم اختطافه“، قبل العثور عليه ميتا.

هذا، وتداولت حسابات إخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقاتل المواطن العُماني، فيما لم يتبين سبب إقدامه على جريمته.

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من جهته، أعلن حساب ”خدمة جنائز ظفار“ على ”تويتر“، الجمعة، أنه تم دفن المواطن العُماني أحمد حاردان في مقبرة ضلكوت بالسلطنة، أمس الخميس، وذلك بعد نقل جثمانه من اليمن إلى بلاده.

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