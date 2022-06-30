بعد بلاغ بشأن ثروة زوجها المتهم بقتلها.. أسرة شيماء جمال تكشف عن ممتلكاتها

أعلنت مها أبو بكر، إحدى أشهر المحاميات في مصر، قبول وكالة والدة المذيعة شيماء جمال، التي قُتلت على يد زوجها المستشار أيمن حجاج ، نائب رئيس مجلس الدولة.

وكشفت مها أبو بكر عبر بيان رسمي بصفحتها الرسمية على فيسبوك، حجم ممتلكات المذيعة المجني عليها خلال فترة زواجها غير المعلنة من المستشار المتهم.

جاء ذلك بعد التقدم ببلاغات لجهاز الكسب غير المشروع من قبل البعض بشأن ثروة المتهم التي تجاوزت عشرات الملايين وفقا للبلاغ.

وكتبت أبو بكر في بيانها: ”يعلن مكتبنا قبول وكالة والدة المذيعة شيماء جمال والتي قتلت غدرا علي يد زوجها القاضي بمجلس الدولة“.

وأضاف البيان: ”تهيب أسرة الضحية بالصحفيين والإعلامين ورواد السوشيال ميديا عدم الانسياق وراء محاولات التشويه التي يحاول البعض إلصاقها بالمجني عليها المغدورة ذات الـ38 ربيعا، خاصة أنها لا تملك شيئا سوى عربية (سيارة) نسيان كانت قد اشترتها بالقسط بعد زواج استمر 7 سنوات راحت ضحيته غدرا“.

وتابع: ”فضلا عن بيان للنيابة العامة والذى جاء به أن الشريك في الجريمة فاعل أصلي، والذى يحاول تشويه سمعتها في محاولة لسحب التعاطف الشعبي معها والإفلات من جريمته، وسنلاحقهم قانونًا عن ذلك.. سنوافيكم بالتفاصيل“.

ويأتي بيان المحامية المصرية بعد أن كشف بيان للنيابة العامة مساء الخميس، أن ”صديق المستشار المتهم، شاركه في الجريمة، إلى جانب مشاركته في دفن جثمان شيماء داخل فيلا بمنطقة المنصورية، والتستر عليه مقابل مبلغ من المال، الأمر الذي دفع النيابة لاعتباره شريكا أصلياً في الجريمة“.

تقدم محام مصري ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع ضد المستشار أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، بسبب امتلاكه عقارات يتخطى سعرها 25 مليون جنيه، مقسمة لشاليهات وفيلات، بحسب مواقع محلية.

وقال المحامي في بلاغه إنه ”وفور القبض على المبلغ ضده، نشر في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي أن التحريات الأولية تشير إلى ثروة القاضي، ومدى مشروعيتها، والملفات التي كانت الضحية تهدده بها، من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه في مجلس الدولة“.

وأضاف: ”تشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر، تقدر بعشرات الملايين، حيث إن الحسابات البنكية له ولذويه في البنوك تجاوزت 30 مليون جنيه (قرابة مليون و600 ألف دولار)، من بينها حسابات في بنوك دولية، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفة وشاليهات فاخرة في منطقة فينيسيا بالساحل الشمالي“.