مصر.. انتحار فتاة بـ"قرص سام" لهذا السبب

أقدمت فتاة على الانتحار في محافظة القيلوبية بمصر، يوم الخميس، بسبب انفصال والديها، بحسب ما قال الأب.

وتلقى مركز شرطة ”طوخ“ بالقليوبية بلاغا من مستشفى ”بنها الجامعي“ بوصول طالبة بكلية تمريض (21 عاما) مصابة بحالة إعياء شديد إثر تناولها قرصا ساما، وتوفيت عقب وصولها للمستشفى إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى منزل الفتاة، وبسؤال والدها الذي يعمل سائقا، قال إن ابنته ”تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب انفصاله عن والدتها، مما سبب لها حالة اكتئاب، فقررت التخلص من حياتها بتناول قرص الغلة“.

وأبلغت الشرطة، النيابة العامة، التي انتدبت الطب الشرعي لبيان حقيقة الوفاة إن كان بها شبهة جنائية أم لا، وإعداد تقرير حول الواقعة. فيما صرحت النيابة بدفن الجثة.

وشهدت مصر خلال الآونة الأخيرة، العديد من حالات القتل والانتحار التي أثارت الذعر لدى المواطنين المصريين، أبرزها إقدام طالب على ذبح زميلته في الشارع أمام المارة لرفضها الزواج منه.