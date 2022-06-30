سائق مصري يقتل شقيقه بـ 80 طعنة لسبب صادم

أنهى سائق ”تروسيكل“ حياة شقيقه بعدما وجه له 80 طعنة بسكين في منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية في مصر، وذلك لمحاولة منعه من الاعتداء على والدتهما.

وبدأت أحداث القضية عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة الخصوص، يفيد بتلقي بلاغ بمقتل سائق ”تروسيكل“ على يد شقيقه بسبب محاولته منع المتهم من التعدي على والدته بالضرب.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين بعد المعاينة مقتل شاب في العقد الثالث من عمره إثر طعنات متفرقة بالجسم وصلت إلى 80 طعنة، بعد قيام شقيقه الأصغر الذي يدعى عبد الرحمن ويعمل سائق تروسيكل بتوجيه الطعنات له أثناء محاولة القتيل منعه من الاعتداء بالضرب على والدتهما.

وقبضت الشرطة على المتهم، وتم إحضار النيابة التي أمرت القاتل بتمثيل الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.