مصر.. بلاغ لجهاز الكسب غير المشروع ضد المستشار أيمن حجاج

تقدم محام مصري ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع ضد المستشار أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال؛ بسبب امتلاكه عقارات يتخطى سعرها 25 مليون جنيه، مقسمة لشاليهات وفيلات، بحسب مواقع محلية.

وقال المحامي في بلاغه إنه ”وفور القبض على المبلغ ضده، نشر في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي أن التحريات الأولية تشير إلى ثروة القاضي، ومدى مشروعيتها، والملفات التي كانت الضحية تهدده بها، من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه في مجلس الدولة“.

وأضاف: ”تشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر، تقدر بعشرات الملايين، حيث إن الحسابات البنكية له ولذويه في البنوك تجاوزت 30 مليون جنيه، من بينها حسابات في بنوك دولية، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفة وشاليهات فاخرة في منطقة فينيسيا بالساحل الشمالي“.

وأشار المحامي في بلاغه إلى أنه بالإضافة إلى امتلاك المتهم 17 وحدة سكنية فاخرة في مناطق الرحاب والتجمع الخامس والقاهرة الجديدة، التي تقدر قيمتها السوقية حاليا بأكثر من 25 مليون جنيه، فإنه شريك في 3 كافيات في منطقة المهندسين، أحدها كافيه شهير.

والتمس المحامي إعمال أحكام القانـون رقـم 62 لسـنة 1975 وقدم المستندات المؤيدة لبلاغه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، من القبض على المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، بحسب بيان رسمي.

ووفقاً للبيان الرسمي الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها الرسمي على ”فيسبوك“، فقد تم تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال في محافظة السويس.

ولفتت الوزارة إلى أن القبض عليه تم من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات، وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.

وأوضحت أنه ”تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله“.

وكانت مصادر خاصة قالت في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“ إن مجلس الدولة في مصر قرر رفع الحصانة عن المستشار ”أ.ح“، كونه المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال.

وعثرت السلطات الأمنية المصرية على جثة شيماء جمال، مقدمة برنامج ”المشاغبة“ على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، مدفونة داخل فيلا في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة المصرية، وذلك بعد اختفائها لأيام.