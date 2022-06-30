السودان.. لص يتسلل إلى خزنة بنك الخرطوم وينهب 4.5 مليون جنيه

أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، أن فريقاً من المباحث والتحقيقات الجنائية، ضبط متهماً سرق نحو 4.5 مليون جنيه (نحو 9,857 دولارا أمريكيا)، من بنك الخرطوم فرع وادي حلفا، أقصى شمالي البلاد.

بحسب بيان للشرطة، كان اللص قد تسلل ليلة الأربعاء، إلى داخل فرع بنك الخرطوم بمدينة وادي حلفا، بعد تحطيم البوابة الرئيسية حتى وصل إلى ”الخزينة العامة“ قبل تحطيمها وسرقة الأموال، بحسب الشرطة السودانية.

وقدم مدير البنك بلاغاً جنائياً، بعد أن شكل لجنة فنية بغرض حصر ومراجعة الموقف المالي.

وأوضح البيان أنه ”على ضوء البلاغ تم رفع البصمات واتخاذ جميع الإجراءات الفنية بواسطة فريق مسرح الحادث، حيث تمكن فريق ميداني مشترك من إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية، وشرطة الولاية الشمالية، من فك طلاسم البلاغ“.

وأكد أنه ”فور تلقي الشرطة للبلاغ تم تكوين فريق ميداني مشترك من إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية وشرطة الولاية بقيادة ضابط وتحت إشراف مدير شرطة الولاية لضبط المتهم“.

وتابع البيان: ”من خلال جهود العمل البحثي الميداني والمعلوماتي نجح الفريق المكلف في توقيف المتهم (ص، ا، ا،ع) وعند إخضاعه للتحقيق بواسطة التحري أقر بارتكابه لجريمة السرقة وأرشد عن مكان المسروقات“.

وأكد أنه ”بناء على ذلك تحرك الفريق الميداني برفقة القاضي المقيم إلى الموقع الذي خبأ فيه المسروقات حيث تم العثور على مبلغ 4.1 مليون جنيه من جملة المبلغ المسروق، والعثور على إيصال تحويل مبلغ 250 ألف جنيه“.

وأكدت الشرطة وضع المتهم والمعروضات في البلاغ، توطئة لتقديمه للمحاكمة.

وتعد جرائم السطو على البنوك في السودان، من الحوادث النادرة، حيث ما زالت عالقة في الأذهان حادثتا السطو المسلح على فرع لبنك باركيز بولاية الجزيرة، عام 1955، ونهب فرع البنك المركزي السوداني بمدينة نيالا غربي السودان عام 1998.