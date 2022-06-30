وحش مصيرة

مرافعة مبكية

ظهور آمال ماهر

قصة وسام السويلمي

مشجع الأهلي

وسام السويلمي

أزمات الأهلي

أم زكي والهلال
أظهر المزيد

منوعات

الاكتئاب والفشل الدراسي يدفعان شاباً مصرياً للانتحار في النيل
تاريخ النشر: 30 يونيو 2022 6:44 GMT
تاريخ التحديث: 30 يونيو 2022 6:55 GMT

الاكتئاب والفشل الدراسي يدفعان شاباً مصرياً للانتحار في النيل

انتحر شاب مصري، يوم الأربعاء، بإلقاء نفسه في نهر النيل أسفل "كوبري الطريق الأوسطي" في نطاق منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة المصرية. وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية أن

+A -A
المصدر: مصطفى سعداوي - إرم نيوز

انتحر شاب مصري، يوم الأربعاء، بإلقاء نفسه في نهر النيل أسفل ”كوبري الطريق الأوسطي“ في نطاق منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة المصرية.

وذكرت صحيفة ”الوطن“ المصرية أن “الشاب المنتحر طالب في كلية الحقوق ويدعى زياد وائل ويبلغ من العمر 21 عاما“.

ورجحت أن يكون ”سبب انتحار الشاب عدم توفقه في امتحانات نهاية العام، خاصة أن رسوبه تكرر منذ التحاقه بالجامعة”.

وكشفت التحريات الأولية لمباحث الجيزة، أن ”الطالب المنتحر كان يمر بحالة اكتئاب بسبب مستواه الدراسي، قبل إقدامه على هذه الخطوة“.

وفي بداية سقوط الشاب، جرى تداول أنباء أشارت إلى أن سبب سقوط الشاب هو اختلال توازنه، إلى أن أكدت التحريات أنه ألقى بنفسه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

يشار إلى أن شابا آخر يدعى مصطفى توكل، قفز مطلع الأسبوع الماضي، بسيارته من فوق ”كوبري المنصورة“، ليلقى حتفه في الحال.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play