الاكتئاب والفشل الدراسي يدفعان شاباً مصرياً للانتحار في النيل

انتحر شاب مصري، يوم الأربعاء، بإلقاء نفسه في نهر النيل أسفل ”كوبري الطريق الأوسطي“ في نطاق منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة المصرية.

وذكرت صحيفة ”الوطن“ المصرية أن “الشاب المنتحر طالب في كلية الحقوق ويدعى زياد وائل ويبلغ من العمر 21 عاما“.

ورجحت أن يكون ”سبب انتحار الشاب عدم توفقه في امتحانات نهاية العام، خاصة أن رسوبه تكرر منذ التحاقه بالجامعة”.

وكشفت التحريات الأولية لمباحث الجيزة، أن ”الطالب المنتحر كان يمر بحالة اكتئاب بسبب مستواه الدراسي، قبل إقدامه على هذه الخطوة“.

وفي بداية سقوط الشاب، جرى تداول أنباء أشارت إلى أن سبب سقوط الشاب هو اختلال توازنه، إلى أن أكدت التحريات أنه ألقى بنفسه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

يشار إلى أن شابا آخر يدعى مصطفى توكل، قفز مطلع الأسبوع الماضي، بسيارته من فوق ”كوبري المنصورة“، ليلقى حتفه في الحال.