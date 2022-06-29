النيابة العامة المصرية عن قاتل نيرة أشرف: "ذبحها كالحيوانات"

نشرت النيابة العامة المصرية مرافعتها في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها في الجامعة محمد عادل، وذلك خلال صفحتها الرسمية عبر ”فيسبوك“.

وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته ”.. بدأ المتهم في تهديد المجني عليها بالقتل، إن لم تستسلم له وتقبل به شريكًا في الحياة، بدأ في إرسال محادثات لها من حسابات مزيفة يهددها تارة بالحرق، تارة الطعن، والذبح قتلًا على رؤوس الأشهاد، أفصح لها بأنه عزم إنهاء حياتها بيديه، فبدأ بحصارها نفسيًا لتحقيق اغتيالها معنويًا وهنا تخشى الأم على ابنتها أن احذري يا ابنتي لعله ينفذ تهديده ووعيده فتجيبها ابنتها في ثبات ألا تخافي ولا تحزني لن يبلغ المتهم مسعاه لعله لا يقصد تنفيذ مرماه وما كان ربك نسيًا“.

وأضاف ”طمأنت نيرة أمها وذويها بينما الخوف يملأ جنباتها، طمأنتهم في سلام وهدوء وسكينة وأخفت الرعب والفزع الذي ملأ قلبها وعقلها ووجدانها، وهنا ترك المجني عليها بين أسوار الخوف والرعب تحيا وانتقل المتهم لنرى كيف وضع مخططًا للقتل ذبحًا“.

وتابع ”.. أوعز الشيطان لهذا المتهم أن ينظر لضحيته كما ينظر للحيوانات التي اعتاد ذبحها وتقطيعها لتقديم الطعام .. ظل المتهم وشيطانه يقلبان الأمر ردحًا من الزمن، أياما وشهورًا مضت، حتى اختمرت الفكرة..“.