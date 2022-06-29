سلطنة عمان.. الإعدام لـ"وحش مصيرة" قاتل المعلم سالم الوهيبي

قضت محكمة الاستئناف في صور في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، بإعدام المقيم الآسيوي، قاتل المعلم ورجل الأعمال سالم بن هدوب الوهيبي في جريمة عرفت إعلاميا بـ“وحش مصيرة“.

وكان المحامي تركي المعمري، قد نشر نص الحكم عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، معلقا ”تحية للقضاء العماني الشامخ محكمة الاستئناف بـ #صور تقضي بإعدام #وحش_مصيرة #القصاص_لمجرم_مصيرة اليوم الأربعاء 29/6/2022م“.

وتابع في تغريدة أخرى ”الحكم الذي صدر اليوم من الهيئة المغايرة بعد نقض الحكم السابق من المحكمة العليا وهو محل الطعن الوجوبي“.

وتعود تفاصيل القصة إلى عام 2020، إذ قام المتهم في حينها باقتحام منزل المجني عليه في ساعة متأخرة من الليل، ليدخل بعدها إلى غرفة نومه، ويفاجئه بعدة طعنات في أنحاء مختلفة من جسده، كما أصاب زوجة المجني عليه بعدة طعنات أدخلتها المستشفى.

وكان المجني عليه قد طلب من المتهم عدم التردد على منزله، بعد أن لاحظ تردده لرؤية عاملة المنزل، متذرعا أنها زوجته، حيث نبهه المجني عليه إلى عدم جواز التردد على المنزل لأجل العاملة، حفاظا على حرمة المنزل وعاداته وتقاليده.

ولاحقا، قرر المجني عليه إنهاء عمل العاملة لتردد المتهم، وترحيلها إلى بلادها، ما دفع المتهم إلى قتله.

يذكر أن المعلم سالم هدوب الوهيبي كان يعمل مدرسا للتعليم الأساسي في ولاية مصيرة، كما دخل في عالم الأعمال والتجارة، ولديه 4 أولاد وابنتان.