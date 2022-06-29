الإمارات.. "علاقة غرامية" تدفع أبناء للمطالبة بالحجر على والدهم المسن

طالب أبناء مقيمون في الإمارات بالحجر على والدهم، خشية ضياع ثروته على فتاة تعلق بها وهويها وصار ينفق عليها أموالا طائلة.

وحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن مقيما من جنسية عربية شكا والده المسن، بسبب خشيته وأشقائه من ضياع ثروته، التي جمعها على مدار سنوات من العمل.

وقال المقيم إن والده تعلق بفتاة صغيرة السن، وأخذ ينفق عليها بسخاء وبذخ ودون أي إحساس بالمسؤولية.

ووجه المقيم رسالة إلى المستشار القانوني، يوسف اليوسف، جاء فيها: ”والدي يبلغ من العمر 65 عاماً، وجاء إلى الدولة منذ نحو 30 عاما، حيث كانت حالته المادية في بلده صعبة، وحصل على فرصة عمل في الإمارات وتحسنت أوضاعه، فقام باستقدامنا للدولة أنا وإخوتي الثلاثة وأمي التي تحملت ظروفه مدة طويلة، والتحقنا بالمدارس والجامعات إلى أن تخرجنا، وأصبح لأبي شغل خاص وتجارة رائجة ونجح في تكوين ثروة وأصبح مطمعاً، وتعرف أخيراً إلى فتاة من جنسية عربية بعمر شقيقتي تعيش وتعمل في الدولة“.

وأضاف المقيم أن حياة والده تأثرت كثيرا بسبب علاقته بالفتاة، وتعلقه بها، فأهمل عمله، وتكبد خسائر مالية، كما تعرض للسرقة من بعض عماله، إضافة إلى إنفاقه ببذخ على الفتاة، حيث وفر لها مسكنا، ويشتري لها دائماً هدايا غالية الثمن، مشيراً إلى أن والدته عانت كثيراً هذا الوضع ومرضت.

يذكر أن القوامة نوع من أنواع النيابة الشرعية على الأموال، ويتولى القيم الذي تعينه المحكمة تمثيل المحجور عليه ورعاية أمواله وإدارتها، والقيم هو الشخص الذي تعينه المحكمة ليتولى إدارة أموال المحجور عليه وشؤونه بسبب فقدان الأهلية أو نقصانها والسفه وسوء التصرفات المالية.