السعودية.. ما حقيقة قصة المعنفة "سارة الساري"؟

أورد الأمن العام في المملكة العربية السعودية، في بيان له، ما أشيع عن تعرض فتاة من الجنسية السورية تدعى ”سارة الساري“ للتعنيف من قبل أسرتها، وتهديدها بالقتل.

وكان مقطع فيديو متداول، لفتاة تدعى سارة الساري وثقت مكوثها في المستشفى وعلى وجهها آثار إصابة طعن، مناشدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإنقاذها من والدها وأشقائها بعدما قاموا بالاعتداء عليها، وأكدت أن والدها يهددها بالقتل.

وصعد هاشتاغ #انقذو_سارة_الساري على موقع التواصل ”تويتر“، إذ نشر عدد من المتابعين قصة الفتاة المعنفة، على حد قولهم.

وبحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل فإن ”الفتاة من أب سوري وأم سعودية، وقد حاولت الاستقلال والنجاة من والدها المعنِّف وأشقائها، فما كان منه إلا أن طعنها في بطنها وأحدث جرحا في وجهها“.

وقال الأمن العام، في بيانه على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ”شرطة المنطقة الشرقية باشرت الواقعة، إذ تبين أن مشاجرة وقعت بين 4 سوريين ومواطن في محافظة الخبر، من بينهم الفتاة السورية، إذ تعرضت لكدمة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص“.