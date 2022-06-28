في مصر.. طلقها زوجها فأشعلت النار بنفسها

أشعلت سيدة مصرية النار بنفسها في منطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة بسبب طلاقها من زوجها إثر خلافات أسرية، ورفضه إعادتها إلى عصمته، وتم نقل السيدة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعود التفاصيل حينما تلقى مركز شرطة العياط بلاغا بنقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بحروق بنسبة 40%، وحالتها الصحية حرجة.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة العياط إلى المستشفى، وبعدها إلى قريتها، وقام بسماع شهادة الشهود والتي أكدت أن المصابة حاولت الانتحار بعد أن طلقها زوجها ورفض إعادتها لعصمته مرة أخرى.

وأثبتت التحريات أن الحادث ليس به شبهة جنائية.

وشهدت مصر أخيرا حادثة قتل هزت الرأي العام، وهي إقدام طالب على ذبح زميلته في الشارع أمام المارة لرفضها الزواج منه.

وألقت قوات الأمن القبض على القاتل وأحالته إلى محكمة الجنايات.

ونشرت وسائل إعلام محلية في مصر الجمعة، نص التحقيقات مع محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، إذ كشف خلالها كيف خطط لجريمته، مهددا بالانتحار ليلحق بحبيبته، على حد قوله.

وأمرت النيابة العامة بوضع الطالب محمد عادل تحت الحراسة المشددة داخل مكتب بقسم شرطة بمدينة المنصورة التي وقع بها الحادث.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن محمد عادل انفجر بالبكاء في أثناء التحقيق معه، كما كشف أنه نادم على قتل حبيبته التي لن يستطيع العيش من دونها، وأنه سوف يلحق بها وينتحر.

وقال محمد عادل إنه اشترى سلاحًا بعد أسبوعٍ من أول امتحان، وبدأت الامتحانات في الـ26 من مايو/أيار، إذ اشترى السلاح في اليوم الأول من الشهر الجاري.

بعد أيام من الجريمة التي أثارت جدلا واسعا في مصر، قررت محكمة جنايات المنصورة، الثلاثاء، إحالة أوراق محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 يوليو/ تموز المقبل للنطق بالحكم.