الأردن.. رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يثير الجدل بتصريح حول مقتل إيمان إرشيد

أثار تصريح لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية، التي شهدت حادثة مقتل الطالبة إيمان إرشيد رميا بالرصاص داخل الحرم الجامعي، الجدل الثلاثاء، بعد وصفه تلك الحادثة بـ ”البسيطة جدا“.

وقال الدكتور أحمد العجلوني خلال لقائه لجنة التعليم والشباب النيابية، الثلاثاء، إنه يعتقد أن المشكلة التي حدثت في جامعة العلوم التطبيقية ”مشكلة بسيطة جدا“، لأنه في أمريكا كل يوم تحدث مشكلة، حيث يحدث إطلاق نار في المدارس العليا يذهب ضحيتها العشرات، فالمشكلة بسيطة جدا ونحن نكبر من المشاكل، وممكن حدوثها في كل العالم، على حد تعبيره.

وأضاف العجلوني أن الجامعة عبارة عن مجتمع مصغر عن المجتمع الأردني، وبه كل المشاكل التي يعاني منها المجتمع، مشيرا إلى أن العقوبات ستكون مشددة بخصوص المخالفات في الحرم الجامعي.

وقال العجلوني، إن في الجامعة بوابات إلكترونية، إلا أنه لا تستخدمها نظرا للعدد الكبير للطلاب الذي يصل إلى 55 ألف طالب في كليات الجامعة، مشيرا إلى أن الأمن الجامعي يستخدم طريقة التأكد والتدقيق في هوية الطلاب للسماح لهم بدخول الحرم الجامعي.

ولفت إلى عدد من المخالفات تم ضبطها من قبل الأمن الجامعي تتعلق بمحاولة طلاب إدخال أسلحة معهم للحرم الجامعي وتم تحويل أصحابها إلى الأجهزة الأمنية.

وفي تعليقه على تصريحات العجلوني قال محمد العمري في تغريدة على تويتر ”المضحك المبكي اقسم بالله سيدنا عمر كان يقول لو ان دابه تعثرت في العراق لخشيت من الله وهذا الكائن بقلك عن روح بني ٱدم قتلت بالمكان الي هو مسؤول في بسيطه جدا ! شتاااان فعلا بعيدا عن اهمالك وبعيدا عن تقصيرك على تصريحك هذا بس المفروض تحاسب عليه“.

فيما علقت هديل البطوش تحت وسم ”إقالة أحمد الخطيب“ قائلة: ”وجبت إقالة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني إثرَ تصريحه بأن جريمة قتل إيمان بسيطة جدًا لأن تصريحه به استهتار بحياة الطلبة وكأن جرائم القتل ستكون واردة في الأيام القادمة تصريح يُسيء لروح إيمان رحمها الله و يُسيء لأهلها“.

فيما قال الدكتور محمد الربابعة في تعليقه على تصريحات العجلوني ”حسب رئيس جامعة البلقاء التطبيقة احمد العجلوني عن حادثة جامعة العلوم التطبيقية قال:“في أمريكا كل يوم في المدارس يدخل مسلح ويقتل 20 طالبا، أن مشكلة التطبيقة بسيطة ونحن من يكبرها، وتحدث في كل العالم“، احنا بالاردن دكتور، وما يحدث هناك لا يمكن ان يتخذ ذريعة لتبرير مثل هذه الجرائم.“.

من جهتها قالت عنود الفايز، ”ياترا لو كانت الي محلها من افراد عيلتك يا احمد العجلوني رح تضل تعتبرها حادثة بسيطة ، ودايما فشلنا الاداري لازم نحطه ع غيرنا ومستحيل نعترف بالغلط او الفشل وخطيه هالبنت برقبتك وبرقبة غيرك ،يا ريتك احترمت مشاعر اهلها للمرحومه وضليتك ساكت احسن ولو فيك ذرة انسانية م بضلك بمكانك لهسه“.

وطوى الأردن الأحد صفحة الجريمة الصادمة التي راحت ضحيتها الطالبة إيمان رميا بالرصاص على يد شاب يدعى عدي حسان، الذي أقدم على الانتحار بعد محاصرته من قبل رجال الأمن بعد كشف مكان اختبائه بمنطقة بلعما بمحافظة المفرق.

وكشفت وسائل إعلام أردنية، مساء الثلاثاء، مصير جثة عدي حسان، قاتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد، الذي لقي مصرعه فجر الإثنين.

ونقلت صحيفة ”الغد“ المحلية عن مصدر أمني قوله، إن ”والد القاتل، تسلم جثته اليوم الثلاثاء، وإنه قام بدفنها وفق الأصول“.