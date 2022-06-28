الأردن.. دفن جثة عدي حسان قاتل الطالبة إيمان إرشيد

كشفت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الثلاثاء، مصير جثة عدي حسان، قاتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد، الذي لقي مصرعه فجر الإثنين.

ونقلت صحيفة ”الغد“ المحلية عن مصدر أمني قوله، إن ”والد القاتل، تسلم جثته اليوم الثلاثاء، وإنه قام بدفنها وفق الأصول“.

وتوفي الشاب عدي حسان (36 عاما)، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالرأس أطلقه على نفسه مساء الأحد، بعد محاصرته من قبل رجال الأمن في مكان اختبائه في إحدى المزارع بمنطقة بلعما بمحافظة المفرق.

وكان الأمن الأردني قال في بيان، إن عدي حسان تم نقله إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وأدخل قسم العناية الحثيثة، بعدما أطلق النار على نفسه خلال محاولة رجال الأمن التفاوض معه لتسليم نفسه، إلا انه قرر الانتحار.

ودخل عدي حسان بحالة موت سريري، قبل ساعات من إعلان وفاته.

وكانت طالبة التمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في عمان إيمان إرشيد، قضت بخمسة رصاصات أطلقها عليها الشاب عدي حسان، داخل الحرم الجامعي يوم الخميس الماضي.

وهزت الجريمة المجتمع الأردني الذي لم يعتد على مثل هذا النوع من الجرائم سابقا.