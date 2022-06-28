بعد استغاثتها.. الداخلية المصرية تكشف ملابسات تهديد رجل لابنته بـ"القتل"

كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، ملابسات استغاثة فتاة عشرينية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تهديد والدها لها بـ“القتل“.

وكانت الفتاة ادّعت أن والدها ”هدّدها هي ووالدتها وشقيقيها بالقتل، بعد الاعتداء عليها والتنكيل بها عبر قص شعرها“، وذلك جراء خلافات حول المسكن المملوك لوالدتها.

وقالت وزارة الداخلية إنه وبعد ”تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى ”فيسبوك“، يتضمن إستغاثة إحدى المواطنات إثر تهديد والدها لها بالقتل، وبالفحص أمكن تحديد القائمة على نشر المنشور، وتبين أنها طالبة بسن 21، مقيمة بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر“.

وأضافت في منشور عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“: ”وبسؤالها قررت تضررها من والدها لتهديده لها ولوالدتها وشقيقيها بالقتل بسبب خلافات حول المسكن المملوك لوالدتها، وذلك لرغبة والدها – المشكو في حقه – في التنازل عنه لصالحه“.

وأشارت إلى أن ”الفتاة قد تعرضت سابقًا لعملية اعتداء من قبل والدها، وقص شعرها منذ فترة، وأنها قامت بنشر المنشور المشار إليه على صفحتها الشخصية، بغرض الاستغاثة من والدها، ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه“.

من جهته، أنكر المشتكى عليه التهم الموجه له، قائلًا: ”هنالك خلافات قائمة بينه وبين زوجته“.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق والد الفتاة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، بحسب بيان وزارة الداخلية المصرية.