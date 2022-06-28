لدورها في فضيحة إبستين.. سجن غيلين ماكسويل 20 عاما بتهمة الاتجار بالجنس

قضت محكمة بريطانية، الثلاثاء، على غيلين ماكسويل بالسجن لمدة 20 عاما، لمساعدتها مرتكب الجرائم الجنسية ورجل الأعمال جيفري إبستين في الاعتداء جنسيا على قاصرات.

وأدينت البريطانية ماكسويل (60 عاما) في ديسمبر/كانون الأول بخمس تهم منها الاتجار جنسيا بقاصرات واستقطاب أربع فتيات لإجراء لقاءات جنسية مع صديقها حينئذٍ إبستين بين عامي 1994 و2004.

وقبل النطق بالحكم، وصفت ماكسويل خلال الجلسة بمحكمة مانهاتن الاتحادية، إبستين بـ“رجل متلاعب وماكر ومسيطر خدع كل المقربين منه“، مضيفة أنها ”آسفة على الألم الذي عانى منه ضحاياه“.

وقالت ”لم أندم في حياتي على الإطلاق على شيء أكثر من أنني قابلت جيفري إبستين“.

وعند النطق بالحكم، قالت القاضية أليسون ناثان إن ”ماكسويل لم تبد ندما لما اقترفت أو تحملا للمسؤولية“، وأضافت ”شاركت ماكسويل بشكل مباشر ومتكرر وعلى مدار سنوات عديدة في مخطط مروع لإغواء ونقل وتهريب الفتيات القاصرات، وبعضهن لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما، لاعتداء جيفري إبستين جنسيا عليهن“.

وانتحر إبستين في 2019 داخل زنزانته في أحد سجون مانهاتن عن عمر ناهز 66 عاما بينما كان ينتظر محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.