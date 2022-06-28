الإعدام شنقًا لأردني قتل والده أثناء رحلة صيد

قضت محكمة أردنية بالإعدام شنقًا على شاب أقدم على قتل والده بإطلاق النار عليه من بندقية صيد في منطقة فينان بوادي عربة، وفق وسائل إعلام محلية.

وجرمت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجناية القتل سندًا للمادة 2/328 من قانون العقوبات.

واقتنعت المحكمة من وقائع الدعوى الثابتة لديها بأن المتهم قتل والده بواسطة بندقية صيد كانت بحوزته، حيث انتزع البندقية من يده، وأطلق رصاصة على رأسه إثر خلافات سابقة بينهما، لرفض القاتل العمل في مزرعة والده.

ووضع المتهم البندقية بعد ارتكابه الجريمة بجانب صخرة، ولاذ بالفرار، ولدى سؤال حارس المزرعة المتهم عن والده، أبلغه بأنه خرج للصيد.

وكان المتهم شارك ابن عمه في البحث عن والده بعد تغيبه، وقاده لموقع الجريمة، حيث بدأ بالبكاء والصراخ واختلاق حالة من الحزن لإبعاد الشبهات عن نفسه.

وبعد البحث والتحري تمت مواجهة المجرم بالأدلة القاطعة، فاعترف بجريمته.