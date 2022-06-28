بعد اتهامه بقتل شيماء جمال.. ما مصير المستقبل الوظيفي للمستشار أيمن حجاج؟

سيطرت حالة من الغموض في مصر حول مكان هروب المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة في مصر؛ عقب اتهامه بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال والعثور على جثتها، مساء أمس الإثنين.

ورغم ترجيح سفره خارج البلاد، خاصة أن بيان النائب العام لم يتضمن القبض عليه، إلا أن المستقبل الوظيفي أو موقفه الحالي من عمله المرموق كقيادي بجهة قضائية يظل يحمل الكثير من التساؤلات.

وقال أشرف ناجي، الخبير القانوني في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن الموقف القانوني الحالي للمستشار المتهم هو الوقف عن العمل في ظل اتهامه بالقضية، خاصة بعد رفع الحصانة القضائية عنه، ومن ثم التعامل معه مثل باقي موظفي الدولة.

وأضاف ناجي في حديثه بأن من حق المستشار المتهم الاحتفاظ بنصف قيمة راتبه، لحين الفصل في القضية وإصدار حكم ضده في القضية، على أن يتم الفصل من الخدمة بمجرد صدور حكم قضائي من محكمة الجنايات.

وأوضح الخبير القانوني، أنه في حالة صدور الحكم بالإدانة في القضية، لا يحق للمستشار المتهم الحصول على أية مستحقات، كما لا يحق له تسوية معاش مبكر لسببين، الأول هو أنه لم يصل إلى سن 58 عامًا وفقًا للأعراف القضائية التي تسمح بذلك، ولكونه متهمًا في قضية جنائية.

وعن إمكانية القبض عليه إذا ثبت هروبه خارج البلاد، قال ناجي إن الأمر يتعلق بمخاطبة محكمة الجنايات حال صدور حكم للإنتربول الدولي، بالقبض عليه، قائلًا: ”في الدول العربية تسير الأمور بشكل عادي ويتم القبض عليه وتسليمه بغض النظر عن وجود اتفاقية من عدمه“.

واستكمل: ”في حالة الدول الأجنبية البعض منها يشترط وجود درجتين للتقاضي، وليس درجة واحدة كما هو في مصر، وربما يتم القبض عليه أثناء الانتقال من دولة لأخرى في المطارات، لكن هذه القضية تشغل الرأي العام، وتلقى اهتماما كبيرًا لأسباب كثيرة، ومن ثم من المرجح بقوة القبض على المستشار المتهم والمجيء به إلى مصر حال هروبه“.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت، أمس الإثنين، على جثة المذيعة شيماء جمال في فيلا بمنطقة المنصورية، بعد قرابة 20 يومًا على اختفائها، حيث أدلى بعض المقربين من المستشار المتهم بتفاصيل ما حدث، وأصدرت النيابة قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية، وإحالة الجثمان للطب الشرعي.