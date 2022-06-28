مصر.. الإعدام بحق 10 متهمين في قضية كتائب حلوان

أصدرت محكمة مصرية أحكامًا بالإعدام على 10 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ“كتائب حلوان“.

وقضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطرة اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا على يحيى موسى القيادي الإخواني المتواجد في تركيا، و9 آخرين من أصل 215 متهمًا، لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“كتائب حلوان“.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

وتضمنت قائمة الأسماء الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام كلا من مجدي محمد، محمود عطية، عبدالوهاب مصطفى، محمود أبو حسية، محمد إبراهيم، مصعب عبد الحميد، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى عبد الخالق، محمود السيد كريم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تولوا في الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وأسندت التحقيقات للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين، من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت القيادي الإخواني الشاب يحيى موسى، الذي تطالب مصر تركيا بتسليمه، على قائمة الإرهاب الأمريكية في الثامن عشر من يناير 2021.