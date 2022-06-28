القبض على طالب بجامعة أسيوط هدد زميلته بمصير نيرة أشرف

ألقت السلطات المصرية القبض على طالب بجامعة أسيوط هدد زميلته بمصير الطالبة نيرة أشرف في حال رفضها الزواج منه.

وكانت الطالبة نيرة أشرف ذبِحت على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة قبل أيام، في قضية شغلت الرأي العام المصري والعربي.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، بلاغا بورود مذكرة من الأمن الجامعي تتضمن تحرير الطالبة بالفرقة الثالثة بإحدى الكليات محضرا ضد الطالب ”ش.م.س“ بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، يفيد بتلقيها تهديدا من الطالب لعدم رغبتها بالزواج منه.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى الجامعة وألقت القبض على الطالب، حيث تم أخذ تعهدات عليه بعدم التعرض لها، قبل إخلاء سبيله.

واستدعى رئيس جامعة أسيوط أسرتي الطالب والطالبة وأخذ التعهدات عليهما بعد التعرض لبعضهما، كما قام بإجراء تقويم سلوكي للطالب.

وشهدت مصر أخيرا حادثة قتل هزت الرأي العام، وهي إقدام طالب على ذبح زميلته في الشارع أمام المارة لرفضها الزواج منه.

وألقت قوات الأمن القبض على القاتل وأحالته إلى محكمة الجنايات.

ونشرت وسائل إعلام محلية في مصر الجمعة، نص التحقيقات مع محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، إذ كشف خلالها كيف خطط لجريمته، مهددا بالانتحار ليلحق بحبيبته، على حد قوله.

وأمرت النيابة العامة بوضع الطالب محمد عادل تحت الحراسة المشددة داخل مكتب بقسم شرطة بمدينة المنصورة التي وقع بها الحادث.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن محمد عادل انفجر بالبكاء في أثناء التحقيق معه، كما كشف أنه نادم على قتل حبيبته التي لن يستطيع العيش من دونها، وأنه سوف يلحق بها وينتحر.

وقال محمد عادل إنه اشترى سلاحًا بعد أسبوعٍ من أول امتحان، وبدأت الامتحانات في الـ26 من مايو/أيار، إذ اشترى السلاح في اليوم الأول من الشهر الجاري.