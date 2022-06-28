بينهم مسؤولون عن الزكاة.. توقيف عشرات المتهمين بقضايا فساد بالسعودية

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، الثلاثاء، عن توقيف عشرات المتهمين في قضايا فساد بعدة جهات حكومية، بينهم موظفون في هيئة حكومية مسؤولة عن جمع الزكاة.

وقالت الهيئة الحكومية، إنها باشرت خلال الشهر الجاري، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 4672 جولة رقابية، والتحقيق مع 171 مشتبها فيه، من ضمنهم موظفون من وزارات (الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) إلى جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأوضحت ”نزاهة“ في بيان لها، أنه تم إيقاف 48 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

وأشارت الهيئة إلى استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالة المتهمين للقضاء.

ودأبت ”نزاهة“، على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيه.

وتضم بيانات الهيئة تفاصيل قضايا فساد تورط فيها قضاة وضباط ورجال أعمال ومسؤولون حكوميون كبار، بينهم موظفون من ”نزاهة“ في بعض القضايا.

وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق ”رؤية 2030“ العام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.

وكشفت تحقيقات ”نزاهة“ منذ ذلك الوقت، عن تورط كثير من المدانين بقضايا فساد يتعلق كثير منها بترسية مشاريع حكومية كبيرة على شركات خاصة مقابل الحصول على رشاوى بالملايين.