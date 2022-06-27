الأردن.. إطلاق نار يستهدف رئيس مركز أمني في السلط

قرر الادعاء العام في الأردن توقيف شاب عشريني، على ذمة التحقيق بعد أن أقدم الأحد، على إطلاق النار صوب مدير مركز أمني في مدينة السلط.

وأسند المدعي العام تهمة الشروع بالقتل للشاب، الذي أقدم على فعلته بينما كانت قوة أمنية تحاول فتح طريق بمنطقة شارع الستين بمدينة السلط ”غرب العصمة عمان“ أقدم شبان على إغلاقه للاحتفال بتخرج صديق لهم من الجامعة.

وكانت السلطات قد تلقت عدة شكاوى مساء الأحد، بقيام عدد من الشبان على إغلاق الشارع العام في منطقة شارع الستين، حيث توجهت قوة أمنية طلبت من الشبان فتح الطريق وعدم التجمهر وإنهاء مظاهر الاحتفال.

وبينما كان رئيس المركز الأمني يحاول مع ضابطين التحدث عن أحد الشبان كي يقوم بإقناع أصدقائه لتحريك سياراتهم وفتح الطريق، تطور الأمر لتلاسن حيث وجه المتهم بحسب وسائل إعلام محلية، الشتائم لرجال الأمن، من قم ذهب إلى سيارته وأخرج منها مسدسا وأطلق النار صوبهم.

وبحسب ما صرح به رئيس المركز الأمني، فإن العيار الناري الذي أطلقه الشاب مر بجانب رأسه ولم يصبه، وهو ما دعاه لرفع شكوى تتهم الشاب بالإقدام على محاولة قتله.

وكان أحد المتواجدين من رجال الأمن يصور المشهد من هاتفه الخلوي لتوثيقه، حيث وثق لحظة إحضار الشاب مسدسه وتصويبه نحو رئيس المركز الأمني.

وقالت مصادر أمنية إن المقطع المصور تم تقديمه للادعاء العام.

ويأتي حادث إطلاق النار، بالتزامن مع انشغال الشارع الأردني بحادثة مقتل الطالبة إيمان إرشيد رميا بالرصاص في حرم جامعة العلوم التطبيقية الخميس الماضي.

وأقفل ملف القضية الأحد، بعدما تمت محاصرة الجاني ويدعى عدي حسان، في مكان اختبائه في منطقة بلعما بمحافظة المفرق حيث أطلق النار على نفسه ولقي حتفه في المستشفى.