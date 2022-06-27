مصر.. القبض على أيمن حجاج في قضية مقتل زوجته المذيعة شيماء جلال

قالت مصادر خاصة، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن قوات الأمن في مصر ألقت القبض على المستشار ”أ.ح“ (أيمن حجاج)، نائب رئيس مجلس الدولة، كونه المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جلال.

وأوضحت المصادر أن مجلس الدولة في مصر قرر رفع الحصانة عن أيمن حجاج، في قضية مقتل زوجته شيماء، حيث عثر على جثتها منذ ساعات بعد غياب دام قرابة 20 يوماً.

وكشفت المصادر أن المستشار المتهم يشغل منصب وكيل نادي قضاة مجلس الدولة أيضا، إلى جانب ترشيحه لتولى العديد من المناصب الأخرى.

وأكد المصدر أن قوات الأمن في مصر ألقت القبض على المتهم، بعد رفع الحصانة القضائية عنه خلال الساعات الماضية، وعقب توجيه اتهام مباشر له بارتكاب الجريمة.

وعثرت السلطات المصرية مساء الإثنين على جثة المذيعة شيماء جمال بعد نحو 3 أسابيع على اختفائها.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجثة وجدت مدفونة داخل فيلا في منطقة المنصورية بالجيزة.

وكانت السلطات الأمنية في محافظة الجيزة المصرية كثفت من جهودها في البحث عن ملابسات اختفاء شيماء جمال مقدمة برنامج ”المشاغبة“ على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، بعد أن تبين تغيبها منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن مديرية أمن الجيزة تأكدت من صدق البلاغ المقدم إليها، حيث تبين بعد التحريات غياب المذيعة شيماء جلال عن منزلها منذ 20 يوماً في ظروف غامضة.