مصر.. السجن لطالب قتل 60 فأر تجارب لسبب غريب

قضت محكمة مصرية، يوم الإثنين، بمعاقبة طالب في كلية الطب البيطري بجامعة ”جنوب الوادي“ بالسجن 6 أشهر، ودفع غرامة 50 جنيها؛ وذلك بعد إدانته بقتل 60 فأر تجارب؛ بهدف إفساد تجارب بحثية لزميلته.

وذكرت صحيفة ”الشروق“ المحلية، أن ”محكمة جنح قسم قنا في صعيد مصر، أدانت معيدا في قسم الباثولوجي بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، بالتهمة الموجهة إليه بقتل 60 فأر تجارب عمدا عن طريق وضع مادة تشبه الفورمالين لقتلها؛ انتقاما من زميلته بنفس القسم“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الجهات الأمنية المعنية كانت قد تلقت بلاغا من هاجر م، المعيد بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، تتهم أحد زملائها بالقسم، بتعمد قتل 60 فأرا لإفساد تجاربها ودراستها البحثية“.

وأظهرت التحقيقات ”وجود مادة تشبه الفورمالين في الماء بمعامل الكلية، والتي تقوم الطالبة بعمل الأبحاث عليها، حيث لاحظت وجود المادة التي أودت بحياة جميع الفئران“.

وأرجعت الطالبة قيام المتهم بذلك لإفساد أبحاثها على رسالة الماجستير الخاصة بها.

وأحيلت القضية إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر وغرامة 50 جنيها.