فيديو يوثق لحظة وصول القاتل عدي حسان إلى مكان اختبائه في بلعما

تداولت حسابات أردنية على فيسبوك، مقطع فيديو يوثق لحظة تحديد مكان اختباء عدي حسان قاتل الطالبة بجامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد.

ويظهر المقطع الذي صورته كاميرات المراقبة، لحظة وصول الجاني للمنطقة التي اختبأ بها في منطقة بلعما في محافظة المفرق، وبحسب ما تشير له الكاميرا فإن وقت التصوير كان مساء يوم السبت الماضي وتحديدا في الساعة 7:16 بالتوقيت المحلي.

ويظهر بالمقطع شاب كان يجلس على قارعة الطريق، يبدو بأنه قد رأى المشتبه به وهو يسير متعبا نحو منطقة زراعية، وسرعان ما أخرج هاتفه.

وتضمن الفيديو، تعليق شخصين على المقطع المصور بوساطة كاميرا المراقبة، يبدو أن أحدهما هو من ظهر بالمقطع على قارعة الطريق، حيث علق بأنه تعرف على المجرم بعد أن تم تسريب صورته على مواقع التواصل ولذلك قام على الفور بالاتصال بالشرطة للإبلاغ عنه.

وفي وقت سابق تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة هروب قاتل الطالبة إيمان إرشيد، عدي حسان، من الجامعة عقب ارتكابه الجريمة.

ويظهر المقطع المتداول، شابا يعتمر قبعة وهو يركض نحو أحد الحواجز الأمنية في الجامعة وبيده مسدس، لوح به أمام أحد أفراد الأمن الجامعي، ما أجبر الأخير على الهرب خوفا على حياته.

ولم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من دقة الفيديو المتداول، إلا أن ما جاء به يتطابق مع تصريح سابق لعميد شؤون الطلبة بجامعة العلوم التطبيقية مكان وقوع الجريمة.

وقال زكريا المباشر ، إن أحد أفراد الأمن الجامعي تفاجأ بالقاتل يركض باتجاهه وبحسب التعميم الذي وصله حاول أن يعترض طريقه إلا أن مطلق النار أطلق الرصاص بالهواء لإخافته ولاذ بالفرار.

وفجر اليوم أعلن الأمن الأردني، وفاة عدي حسان، بعد أن أدخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الزرقاء الحكومي، إثر إصابته بعيار ناري بالرأس أطلقه على نفسه عندما حاول الانتحار أثناء محاصرته من قبل رجال الأمن في منطقة بلعما مساء الأحد.