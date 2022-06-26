تسريب فيديو لحظة هروب عدي حسان بعد قتله إيمان إرشيد

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا إنه يوثق لحظة هروب قاتل الطالبة إيمان إرشيد، عدي حسان، من الجامعة عقب ارتكابه الجريمة، يوم الخميس الماضي.

ويُظهر المقطع المتداول، شابًا يعتمر قبعة وهو يركض نحو أحد الحواجز الأمنية في الجامعة وبيده مسدس، لوَّح به أمام أحد أفراد الأمن الجامعي، ما أجبر الأخير على الهرب خوفًا على حياته.

ويتطابق ما جاء في الفيديو المتداول مع تصريح سابق لعميد شؤون الطلبة بجامعة العلوم التطبيقية مكان وقوع الجريمة.

وقال زكريا المباشر، إن أحد أفراد الأمن الجامعي تفاجأ بالقاتل يركض باتجاهه، وبحسب التعميم الذي وصله حاول أن يعترض طريقه إلا أن مطلق النار أطلق الرصاص بالهواء لإخافته ولاذ بالفرار.

وأطلق قاتل الطالبة إيمان إرشيد، النار على نفسه، مساء الأحد، إثر محاصرته من قبل قوات الأمن.

وكشف الأمن العام الأردني، مساء الأحد، ملابسات محاصرة قاتل الطالبة إيمان إرشيد، الذي قالت وسائل إعلام محلية إنه توفي منتحرًا، فيما أكد الأمن أنه مازال بعد إصابته على قيد الحياة ولكنه فاقد للعلامات الحيوية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن إن ”الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو ”عدي خالد عبدالله حسان“ ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما“.

وأضاف الناطق في بيان رسمي أن ”قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضًا تسليم نفسه ومهددًا بالانتحار“.

ولفت إلى أن ”القوة قامت بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك، وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن) بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله إلى المستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقدًا الوعي والعلامات الحيوية“.

وبين أن ”جهودًا متواصلة في كافة النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت وفور ورود البلاغ عن الجريمة، حيث أوعز مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من كافة الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه“.

وذكر أن ”الفريق قام بجمع المعلومات ومتابعة كافة التفاصيل والأحداث وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول إلى القاتل الذي خطط لجريمته، وحاول إخفاء هويته وأثره ظنًا منه أنه سيفلت من يد العدالة“.

وأوضح أن ”القاتل توارى عن الأنظار فور ارتكابه الجريمة دون أن يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها“.

وأشار إلى أن ”عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، وباحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته، مساء اليوم“.

وأكد أنه ”تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون“.