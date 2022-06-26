والد إيمان إرشيد لـ"إرم نيوز": "عدي" اعترف قبل انتحاره بقتل ابنتي

أكد مفيد إرشيد، والد الطالبة المغدورة ”إيمان“، الأحد، أن صور قاتلها الملتقطة داخل جامعتها متطابقة مع هوية الشاب المنتحر في منطقة بلعما، مساء اليوم.

وقال إرشيد في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنه بعد إطلاق المدعو ”عدي خالد عبدالله حسان“ والمشتبه به بقتل ابنته النار على نفسه بعد محاصرته من قبل الأمن، ”ركب مع مسؤول في الأمن العام بسيارة الأخير ورافقه إلى المستشفى، حيث يتواجد الشاب“.

وأضاف أنه ”جرى مقارنة صور وفيديوهات القاتل مع هوية الشاب المنتحر، حيثُ تأكد أنها مطابقة 100% ولا غبار عليها“.

وأشار إلى أنه تبلغ بأن ”الشاب اعترف أثناء محاصرته في إحدى المزارع في منطقة بلعما بمحافظة المفرق، أنه قتل ابنته“.

وقدَّم مفيد إرشيد، والد ”إيمان“، شكره إلى كوادر الأمن العام، الذي قال إنه متقاعد من المديرية، لافتًا إلى أنهم ”بذلوا جهودًا جبارة خلال الأيام الماضية“.

وكان نور إرشيد، شقيق الطالبة المغدورة، قد علّق على خبر انتحار ”القاتل“، وذلك فور انتشاره، مساء اليوم الأحد.

ونشر ”نور“ منشورًا مقتضبًا عبر ”فيسبوك“ قال فيه: ”الدم بالدم“، مع إرفاق المنشور بصورة لقاتل شقيقته وهو ملقى على الأرض بعد إطلاق النار على نفسه.

وكان الأمن العام الأردني، كشف في وقت سابق من مساء اليوم، ملابسات محاصرة قاتل الطالبة إيمان إرشيد، الذي قالت وسائل إعلام محلية إنه توفي منتحرًا، فيما أكد الأمن أنه مازال بعد إصابته على قيد الحياة ولكنه فاقد للعلامات الحيوية.

وتوصل الأمن إلى مكان اختباء القاتل في منطقة بلعما بمحافظة المفرق شمال شرق المملكة، حسبما أفاد في بيان رسمي.

وأشار إلى أن ”القوة قامت بمفاوضته، إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الأيمن)، بحسب التقرير الطبي الأولي، وتم نقله إلى المستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقدًا الوعي والعلامات الحيوية“.